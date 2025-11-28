Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

'Tiệc công nghệ' điện lực tại Techshow 2025

Đại Dương
TPO - Với chủ đề "Chuyển dịch năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia", Hội nghị Khoa học và Công nghệ (KHCN) điện lực toàn quốc năm 2025 và Triển lãm Công nghệ điện lực - Techshow 2025 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Hội Điện lực Việt Nam (VEEA) tổ chức tại TPHCM, diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/11.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc EVN, cho biết đây là chuỗi hoạt động, sự kiện khoa học - công nghệ quy mô lớn nhất từng được ngành điện tổ chức, gồm 52 gian hàng trưng bày các giải pháp, thiết bị và công nghệ từ 36 đơn vị trong và ngoài nước.
Trong đó, nhiều thiết bị, công nghệ được xem là thành tựu ứng dụng khoa học công nghệ của ngành điện Việt Nam và quốc tế như thiết bị lưới điện thông minh, AI camera, IoT, SCADA, DMS, OMS.

z7269365775963-7778b7967ef8c1892026abf590f45780.jpg
Triển lãm Techshow 2025 trưng bày, giới thiệu nhiều thiết bị, công nghệ được xem là thành tựu ứng dụng khoa học công nghệ của ngành điện Việt Nam và quốc tế

Cùng đó là các thiết bị truyền tải điện, thiết bị phân phối, giải pháp giám sát đường dây bằng UAV, Lidar, AI. Đặc biệt, nhiều phần mềm mô phỏng, công nghệ tối ưu hóa nhà máy điện, giải pháp dự báo năng lượng tái tạo, hệ thống an ninh mạng công nghiệp; các giải pháp tiết kiệm điện, quản trị phụ tải, hệ thống sạc xe điện, NLTT, BESS….

a6-1.jpg
Techshow 2025 với những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực điện lực


“Techshow 2025 sẽ mang đến một bức tranh về những đột phá công nghệ mới nhất và cũng là cơ hội để chúng ta tiếp cận trực tiếp với các giải pháp như hệ thống lưu trữ điện (BESS), các mô hình tuabin điện gió và đặc biệt là các ứng dụng về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại tương lai của ngành điện", ông Tuấn khẳng định.
Theo ông Tuấn, sự kiện không chỉ là nơi trình diễn công nghệ, mà còn là diễn đàn để kết nối, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển bền vững cho ngành Điện lực Việt Nam.

Một số hình ảnh triển lãm giải pháp, công nghệ tại Techshow 2025

z7269365834235-17e1a874d9b774b1f4d0f4c64001d0b1.jpg
Sa bàn mô phỏng các dự án cấp điện cho đặc khu Phú Quốc bằng cáp ngầm và đường dây vượt biển do Tổng công ty Điện lực miền Nam đầu tư thực hiện
tct-truyen-tai-dien-qg3.jpg
Công nghệ thiết bị truyền tải điện, giải pháp giám sát đường dây bằng UAV tại Techshow 2025
a7-cenco3.jpg
Công ty EPS và Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (hai đơn vị thành viên Tổng công ty Phát điện 3 - EVNGENCO3) giới thiệu các giải pháp kỹ thuật đang ứng dụng trong vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa nhà máy điện, gồm: Dịch vụ gia công - phục hồi thiết bị, Trung tâm Giám sát - Chẩn đoán từ xa RMS, công nghệ mô phỏng lò hơi CFD, thí nghiệm chẩn đoán máy phát và máy biến áp...
z7269365776041-1d0c012ece58de91627e1f74c81d580a.jpg
Tổng công ty truyền tải điện Việt Nam (EVNNPT) giới thiệu các giải pháp, công nghệ mới trong vận hành lưới điện cao thế.
a15.jpg
Đông đảo khánh tham quan, tìm hiểu công nghệ tại Techshow 2025
evnhcmc3-1.jpg
Tổng công ty Điện lực TPHồ Chí Minh (EVNHCMC) giới thiệu các sản phẩm công nghệ tiêu biểu như: Ứng dụng CSKH EVNHCMC; kính và mũ thông minh; hệ thống quản lý lưới điện GIS; bản đồ mất điện trực tuyến; App công trường (Digital Workforce); hệ thống tự động hóa lưới điện (DAS); hệ thống quản lý mất điện (OMS)..
techshow-2025-3.jpg
Tập đoàn Mitsubishi Power giới thiệu một công nghệ tại Techshow 2025
Đại Dương
