Tích lũy có kỷ luật và cách người trẻ sở hữu tổ ấm đầu tiên

Trong bối cảnh giá nhà không ngừng tăng cao, người trẻ muốn chạm tay vào giấc mơ an cư buộc phải có chiến lược dài hơi. Hoạch định tài chính rõ ràng, kiên trì thực hiện và tích lũy có kỷ luật chính là chìa khóa để từng bước tiến gần hơn tới tổ ấm đầu tiên.

Thói quen nhỏ cho mục tiêu lớn

Với tư duy linh hoạt và cởi mở, thế hệ trẻ không xem tích lũy có kỷ luật là chuyện “thắt lưng buộc bụng”, mà là một cách sống chủ động và thông minh. Đó là khi mỗi quyết định chi tiêu, mỗi khoản tiết kiệm đều mang trong mình một mục tiêu dài hạn: tự do tài chính, an tâm và độc lập trong tương lai.

Người trẻ ngày nay đang học cách “quản lý tiền” thay vì để “tiền quản lý mình”. Họ bắt đầu từ những việc nhỏ: theo dõi chi tiêu hằng tháng, đặt ra giới hạn cho từng khoản, và trích sẵn một phần thu nhập cho tương lai trước khi tiêu cho hiện tại. Cách tiếp cận đó giúp biến việc tiết kiệm thành một thói quen tự nhiên, không áp lực, không cực đoan.

Tích lũy có kỷ luật không đồng nghĩa với từ bỏ mọi niềm vui nhỏ trong cuộc sống, mà là chọn đầu tư cho điều xứng đáng. Một buổi cà phê cùng bạn bè, một chuyến đi ngắn hay một món đồ yêu thích vẫn có chỗ trong kế hoạch chi tiêu – miễn là nó nằm trong giới hạn cho phép. Khi biết rõ điều mình hướng đến, tiết kiệm trở thành công cụ để đạt được mục tiêu.

Mai (28 tuổi, nhân viên thiết kế) kể rằng cô từng chi tiêu khá thoải mái, nhưng sau khi đặt mục tiêu mua nhà, mọi thứ dần thay đổi. “Trước đây mình tiêu theo cảm hứng, thấy gì thích là mua. Giờ thì mình chi tiêu có chọn lọc hơn – không phải vì phải tiết kiệm, mà vì muốn hướng tiền đến đúng nơi cần. Cảm giác nhìn tài khoản tiết kiệm tăng lên từng tháng thật sự khiến mình thấy yên tâm và có động lực.”

Việc xác định rõ đâu là chi phí thiết yếu (nhà ở, ăn uống, đi lại) và đâu là chi phí tiêu dùng ngắn hạn (mua sắm, du lịch) giúp quản lý chi tiêu một cách chủ động. Nguyên tắc phổ biến được giới tài chính cá nhân khuyến nghị là 50 - 30 -20, tức 50% cho nhu cầu cơ bản, 30% cho mong muốn, và 20% tiết kiệm hoặc đầu tư.

Hoạch định kế hoạch tích lũy rõ ràng giúp người trẻ tiến gần hơn đến các mục tiêu tài chính

Nền tảng cho tương lai bền vững – khi tích lũy biến thành giá trị thực

Đích đến của việc tích lũy không chỉ là tiết kiệm, mà là biến khoản tích lũy ấy thành giá trị thật – một nền tảng vững vàng cho tương lai. Với nhiều người, đặc biệt là người trẻ đang trên hành trình “an cư lạc nghiệp”, tổ ấm đầu tiên là khoản đầu tư bền vững, giúp họ chuyển dòng tiền tiêu dùng thành tài sản tích sản.

“Trước đây mỗi tháng tụi mình mất gần 12 triệu tiền thuê nhà, tính ra một năm cũng cả trăm triệu mà chẳng để lại gì. Giờ nghĩ đơn giản: cũng là trả tiền mỗi tháng, nhưng đó là cho căn hộ của chính mình – một tài sản sẽ tăng giá theo thời gian,” Hưng (31 tuổi, kỹ sư phần mềm) chia sẻ.

Hoạch định kế hoạch tài chính rõ ràng, lựa chọn sản phẩm vừa tầm và biến khoản tiền thuê nhà mỗi tháng thành tiền mua nhà, là cách mà những người trẻ như Hưng và Mai hiện thực hóa tổ ấm đầu tiên tại Solaria Rise. Tọa lạc ở vị trí trung tâm đại đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh), cách Quận 1 chỉ khoảng 40 phút di chuyển, Solaria Rise được kiến tạo để đón xu hướng giãn dân, đồng hành giải bài toán an cư cho người mua ở thực. Dự án do Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) hợp tác phát triển, cung ứng ra thị trường gần 700 căn hộ từ studio, 1PN - 3PN và căn hộ 2 tầng.

Solaria Rise có quy mô gần 700 căn hộ với đa dạng loại hình

Thấu hiểu băn khoăn tài chính của đại đa số người trẻ, gia đình trẻ, chủ đầu tư triển khai giải pháp tài chính linh hoạt, giá từ 1,39 tỷ đồng/ căn - mức giá khan hiếm giữa bối cảnh hiện nay cùng ưu đãi lên đến 8,5%, gia tăng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người trẻ. Trong trường hợp sử dụng gói vay, khách hàng được hỗ trợ lãi suất và ân hạn gốc tối đa 27 tháng, giảm áp lực chi trả.

Không chỉ là giải pháp an cư, Solaria Rise còn mang đến chuẩn sống mới cho thế hệ trẻ – nơi công việc, cuộc sống và cảm xúc được cân bằng. Môi trường sống trong lành, không gian thiết kế theo phong cách “Resort living” cùng hệ thống tiện ích hoàn thiện từ tiện ích nội khu đến tiện ích giáo dục, y tế, mua sắm đến giải trí của khu đô thị, giúp cư dân tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Solaria Rise – nơi chuẩn sống resort hòa cùng nhịp sống hiện đại, để mỗi ngày ở nhà đều là một ngày tận hưởng.

Dự án nằm tại trái tim đại đô thị Waterpoint, tiếp giáp công viên trung tâm 25 ha rợp bóng cây xanh, vịnh cảng nước ngọt 8,6 ha. Hầu hết căn hộ đều có tầm nhìn rộng thoáng ra công viên và cảnh quan mặt nước, ban công rộng, thiết kế mở đón gió và ánh sáng tự nhiên. Nhờ đó, không gian sống luôn đầy cảm hứng để sống, tận hưởng hoặc làm việc tại nhà.

Từ Solaria Rise, cư dân có thể dễ dàng kết nối vào trung tâm TP.HCM cũng như các khu vực lân cận thông qua hệ thống giao thông liên vùng không ngừng hoàn thiện, gồm cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành, vành đai 3, vành đai 4… Không chỉ rút ngắn khoảng cách di chuyển, các công trình huyết mạch này còn kích hoạt giá trị bất động sản gia tăng theo thời gian. Solaria Rise vì thế vừa là nơi an cư lý tưởng, vừa là khoản tích sản bền vững – minh chứng cho cách người trẻ biến sự kỷ luật tài chính thành những khoản đầu tư bền vững, đặt nền tảng cho tương lai.

Bắt đầu từ những bước tích lũy có mục tiêu rõ ràng và kiên định, người trẻ hôm nay hoàn toàn có thể hiện thực hóa giấc mơ an cư. Với chính sách tài chính linh hoạt cùng chuẩn mực sống hiện đại, Solaria Rise là lựa chọn thiết thực để khởi đầu một cuộc sống trọn vẹn.