Thượng tướng Lê Quang Minh thăm Trung đoàn quản lý nhiều loại vũ khí, tăng thiết giáp tại Tây Nguyên

Nguyễn Minh
TPO - Ngày 21/10, tới thăm Trung đoàn Bộ binh cơ giới 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) đóng quân tại Gia Lai, Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định, với khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đơn vị “ra quân chắc chắn là đánh thắng”.

Theo Trung đoàn Bộ binh cơ giới 48, thành lập ngày 27/2/1947 tại Sơn Tây (Hà Nội), trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, với nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Hiện nay, Trung đoàn đóng quân tại tỉnh Gia Lai và đang quản lý, cất giữ, sử dụng một số loại xe tăng, xe thiết giáp như T-54B, PT-76B, BMP-1, BRDM-2...

a-1.jpg
Kíp xe thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) thực hiện các bước chuẩn bị thực hành xuất xe cơ động.

Được biên chế và quản lý số lượng lớn vũ khí trang bị kỹ thuật với nhiều chủng loại khác nhau, để đáp ứng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu của Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là Cuộc vận động 50).

Trung đoàn đã gắn thực hiện Cuộc vận động 50 với phong trào Thi đua Quyết thắng và các hoạt động của đơn vị. Với nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đơn vị đã triển khai toàn diện, đồng bộ nhằm nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, duy trì nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật, củng cố, nâng cao chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật có trong biên chế…

Thực hiện quy định của Tư lệnh Quân đoàn 34, đơn vị tiến hành nổ máy và chạy kiểm tra theo định kỳ hằng tuần, hằng tháng, nhằm kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe, kịp thời phát hiện những hư hỏng để khắc phục; đồng thời duy trì hệ số kỹ thuật của xe sẵn sàng chiến đấu luôn bảo đảm tốt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao.

a-2.jpg
Kíp xe thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48 thực hành xuất xe cơ động thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Sau khi nghe đơn vị báo cáo và tham quan kíp xe thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48 thực hành xuất xe cơ động thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ và trên các mặt công tác.

Đánh giá cao công tác đảm bảo kỹ thuật cùng sự khổ luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn Bộ binh cơ giới 48, Thượng tướng Lê Quang Minh khẳng định: “Nếu có chiến sự xảy ra, các đồng chí ra quân chắc chắn là đánh thắng”.

Yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống hai lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thượng tướng Lê Quang Minh bày tỏ tin tưởng Trung đoàn 48 sẽ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt là các nhiệm vụ đột xuất mà Bộ Quốc phòng và Quân đoàn 34 giao phó.

a-3.jpg
Thượng tướng Lê Quang Minh trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh cơ giới 48.
z-e48-104.jpg
Thượng tướng Lê Quang Minh cùng lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và đoàn công tác trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh cơ giới 48.
Nguyễn Minh
#Bộ Quốc phòng #Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam #sẵn sàng chiến đấu cao #Trung đoàn Bộ binh cơ giới 48 #Sư đoàn 320 #Quân đoàn 34 #Thượng tướng Lê Quang Minh #ra quân chắc chắn là đánh thắng #cuộc vận động 50

