Thương hiệu tã-bỉm Lobo đạt đồng thời hai chứng chỉ quốc tế Dermatest và OEKO-TEX Standard 100

Thương hiệu tã-bỉm Lobo – trước đây thuộc sở hữu của Công ty TNHH Lobo Việt Nam – hiện chính thức được chuyển nhượng và vận hành dưới sự quản lý của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế VNVC. Việc chuyển giao này đánh dấu một bước phát triển mới của Lobo trong chiến lược mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường hiện diện trên thị trường mẹ và bé tại Việt Nam.

Công ty TNHH Thương mại Quốc tế VNVC trân trọng công bố sản phẩm Lobo chính thức đạt đồng thời hai chứng nhận quốc tế danh giá: Dermatest 5 sao – mức đánh giá “𝐄𝐱𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐭𝐥𝐲” cao nhất và OEKO-TEX Standard 100 – Class I.

Chứng nhận Dermatest được cấp bởi Viện Da liễu Dermatest GmbH (Đức) sau quá trình kiểm nghiệm lâm sàng khắt khe, xác nhận rằng sản phẩm an toàn cho làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ, không gây kích ứng hay phản ứng phụ. Trong khi đó, OEKO-TEX Standard 100 – Class I là chứng nhận cao nhất trong lĩnh vực dệt may, theo đó các sản phẩm không chứa hóa chất độc hại và an toàn khi tiếp xúc trực tiếp với da trẻ sơ sinh.

Việc đồng thời đạt được cả hai chứng chỉ quốc tế là cột mốc quan trọng khẳng định định vị “biệt tài chăm da bé” của Lobo, đồng thời đánh dấu bước tiến mới về chất lượng của một thương hiệu tã-bỉm Việt trong hành trình vươn tới các tiêu chuẩn uy tín.

Lobo là thương hiệu tã-bỉm thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam được nghiên cứu và phát triển với mục tiêu mang đến sản phẩm phù hợp cho trẻ em Việt – từ khí hậu, thói quen sử dụng, đến cơ địa làn da. Toàn bộ sản phẩm của Lobo được sản xuất tại nhà máy đối tác đặt tại Trung Quốc, nơi vận hành theo quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt đạt chuẩn châu Âu.

Từ giai đoạn ra mắt, Lobo đã lựa chọn con đường phát triển chăm sóc làn da trẻ nhỏ từ những điều nhỏ nhất. Chứng nhận kép quốc tế không chỉ là sự ghi nhận mà còn là minh chứng rõ ràng cho triết lý sản phẩm Lobo đã theo đuổi từ đầu – một chiếc tã tốt không chỉ cần mỏng nhẹ, khô thoáng mà còn phải an toàn lành tính.

“Chúng tôi không chỉ làm ra một chiếc tã – chúng tôi tạo ra sự bảo vệ nhẹ nhàng và chuẩn mực cho những năm tháng đầu đời của bé. Đây là điều mà Lobo, với tư cách một thương hiệu Việt luôn theo đuổi.” – Đại diện thương hiệu Lobo chia sẻ.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sự minh bạch và an toàn trong sản phẩm chăm sóc trẻ em, việc Lobo trở thành một trong những thương hiệu tã-bỉm của Việt Nam đạt đồng thời hai chứng nhận Dermatest và OEKO-TEX không chỉ là bước tiến lớn mà còn là cam kết lâu dài về trách nhiệm trong từng chi tiết sản phẩm.

Công ty TNHH Thương mại quốc tế VNVC Địa chỉ : BT8, Khu đô thị Vimeco 2, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Hotline: 0869.659.695 Email: info@lobodiapers.vn Website: www.lobodiapers.vn Fanpage: https://www.facebook.com/tabimlobovietnam