Thực hư Phòng GD&ĐT quận 12 lấy ý kiến trẻ mầm non về dự thảo Luật Đất đai

TPO - Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao văn bản lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Phòng GD&ĐT quận 12 đối với trẻ mẫu giáo, mầm non.

Theo đó, trên một số diễn đàn mạng xã hội và Facebook cá nhân lan truyền ảnh chụp đoạn đầu của một văn bản và gây tranh cãi gay gắt. Nội dung văn bản được cho là của Phòng GD&ĐT quận 12 về việc tổ chức lấy ý kiến trẻ mẫu giáo, mầm non về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Rất nhiều bình luận của cộng đồng mạng cho rằng, lấy ý kiến của trẻ mầm non mẫu giáo trong quá trình xây dựng dự thảo Luật đất đai sửa đổi là không phù hợp, không cần thiết vì đối tượng lấy ý kiến quá nhỏ, trong khi các quy định về quản lý, sử dụng đất đai vốn phức tạp.

Trả lời về vấn đề này, ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT quận 12 khẳng định, thông tin trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

"Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã bị cắt cúp. Ảnh không đặt trong toàn văn bản nên đã tạo ra sự hiểu nhầm" - ông Hùng giải thích.

Theo ông Hùng, Phòng GD&ĐT quận 12 đã có văn bản về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn quận 12. Theo đó, văn bản gửi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non, Trường mẫu giáo, trường mầm non (công lập và ngoài công lập), trường tiểu học (công lập và ngoài công lập), trường THCS, Trường Chuyên biệt Ánh Dương, trung tâm Giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp... Tuy nhiên, Phòng GD&ĐT không triển khai lấy ý kiến trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh THCS mà lấy ý kiến của cán bộ, nhân viên, giáo viên, người lao động các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

“Hiện nay, Phòng GD&ĐT quận 12 đã lấy ý kiến người lao động trong các cơ sở giáo dục do phòng quản lý đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi và đã tổng hợp để gửi cho cấp trên”, ông Hùng nói.

Anh Trí - một chủ trường mầm non tư thục trên địa bàn quận 12 cho biết, cuối tháng 2 vừa qua anh có nhận được văn bản trên do Phòng GD&ĐT quận 12 gửi.

“Nhận văn bản tôi đã trực tiếp góp ý, trong đó lưu tâm đến vấn đề nhà nước cần tạo điều kiện để các cơ sở có đất làm giáo dục bởi hiện nay, các trường tư thục chủ yếu là đi thuê đất để mở trường nên gặp nhiều khó khăn”, anh Trí nói và cho biết, việc trên mạng xã hội cắt ghép cho rằng Phòng GD&ĐT quận 12 lấy ý kiến trẻ mầm non là không chính xác.