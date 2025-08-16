Thực hư nhóm đối tượng dùng súng điện bắn người đi đường ở Quảng Trị

TPO - Cơ quan chức năng làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc một nhóm đối tượng sử dụng súng điện bắn vào người đi đường tại khu vực thôn Tân Hiếu, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 16/8, Công an xã Hiếu Giang cho biết, đã vào cuộc xác minh thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc một nhóm đối tượng sử dụng súng điện bắn vào người đi đường tại khu vực thôn Tân Hiếu.

Thông tin nhóm đối tượng dùng súng điện bắn người đi đường trên facebook là bịa đặt.

Trước đó, ngày 15/8, trên nhóm facebook Quảng Trị 24h, tài khoản “Oanh Mai” đăng nội dung phản ánh tại Km9, đường Điện Biên Phủ, thuộc địa phận thôn Tân Hiếu, xã Hiếu Giang có một băng nhóm sử dụng súng điện phản quang phóng vào người đi đường.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hiếu Giang khẩn trương xác minh. Chủ nhân tài khoản facebook “Oanh Mai” là bà Mai Thị Oanh - sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại khu phố 10, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; hiện đang tạm trú tại thôn Vĩnh Đại, xã Hiếu Giang.

Qua làm việc với gia đình và người dân sinh sống xung quanh, xác định bà Oanh có tiền sử bệnh lý về tâm thần, thường xuyên xuất hiện các triệu chứng hoang tưởng, điển hình là ảo giác bị bắn điện vào người.

Trước đây, bà Oanh đã nhiều lần gọi điện trình báo các nội dung không đúng sự thật đến cơ quan Công an, phản ánh về việc bị “bắn điện” dù không có bằng chứng cụ thể và không ghi nhận được dấu hiệu vi phạm pháp luật nào từ các đối tượng bị nêu tên.

Xác định bà Oanh phản ánh thông tin trên là bịa đặt, Công an xã Hiếu Giang đã làm việc với gia đình, vận động người thân phối hợp quản lý chặt chẽ các hoạt động phát ngôn, đăng tải thông tin của bà Oanh trên mạng xã hội, cũng như đề nghị gia đình sớm đưa bà Oanh đến bệnh viện thăm khám và điều trị.