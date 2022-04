Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số ĐBSCL

Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, những năm qua, chính quyền các cấp và nhân dân vùng đồng bằng sông Cửu Long đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Để đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nhanh, bền vững, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng cần phát triển nguồn nhân lực, đây là vừa là mục tiêu, vừa là động lực chính để khai thác tiềm năng, lợi thế đặc thù riêng có của đồng bào dân tộc thiểu số trong khu vực ĐBSCL; phát huy tinh thần tự lực phấn đấu vươn lên của người dân để phát triển nhanh và bền vững.

Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá, Hội thảo có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh năm 2022 là năm bản lề, tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc thiểu số và miền núi có ý nghĩa vô cùng to lớn, vừa góp phần kích thích cung cầu, tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh, vừa mang ý nghĩa quan trọng về an sinh xã hội; đặc biệt là đối với các đối tượng yếu thế, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng sâu, vùng xa.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

Chiều 5/4, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer ở Hậu Giang.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đã đến thăm chùa Ô ChumPrưKsa ở ấp 6, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy; thăm Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang đặt tại điểm chùa SaSàNáRăngXây ở phường 4, thành phố Vị Thanh...

Tại các điểm đến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam gửi tới các vị chư tăng, bà con đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Hậu Giang nói riêng và toàn quốc nói chung lời thăm hỏi thân tình, lời chúc mừng sức khỏe, bình an hạnh phúc, chúc bà con đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào thật vui, an bình, nhiều may mắn.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tặng quà chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây 2022 đến Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, các vị sư sãi và hộ gia đình đồng bào Khmer tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.