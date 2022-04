Vụ nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự: Số người tham gia đông, cả trong và ngoài nước

TP - Liên quan đến vụ nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, hoạt động của các đối tượng trong vụ án này rất tinh vi, số người tham gia đông, phạm vi rộng cả trong và ngoài nước, gồm một số cơ quan, ban ngành của cả Trung ương và địa phương.

Có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi

Chiều 4/4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, phóng viên đặt câu hỏi cho đại diện Bộ Công an về một số vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, Cty Việt Á và Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao).

Trả lời các nội dung trên, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, nhân vật Nguyễn Phương Hằng được báo chí, dư luận xã hội, cộng đồng mạng sôi sục, bàn tán hơn một năm nay. Ngày 24/3 vừa qua, Công an TPHCM đã khởi tố Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Đến nay, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TPHCM tập trung lực lượng, để điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc và sớm đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với vụ án liên quan đến Cty Việt Á, vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông báo kết luận, trong đó đề cập rõ về các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ án này. Hiện cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Riêng đối với vụ nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự, ông Tô Ân Xô cho biết, cơ quan điều tra khẳng định có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi trong vụ án này. “Tất cả các bị can bị tạm giam đã bước đầu nhận tội và hợp tác với cơ quan điều tra. Hoạt động của các đối tượng trong vụ án này rất tinh vi, số người tham gia đông, phạm vi rộng cả trong và ngoài nước, gồm một số cơ quan, ban ngành của cả Trung ương và địa phương. Đặc biệt là xảy ra trong một thời gian dài. Các đối tượng đối phó rất quyết liệt khiến cơ quan điều tra tương đối tốn thời gian trong công tác điều tra, xác minh vụ việc”, ông Xô thông tin.

Theo Chánh Văn phòng Bộ Công an, cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra, tiếp tục làm việc với một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương có liên quan để làm rõ bản chất vụ việc. Cơ quan công an đề nghị các cá nhân, tổ chức hợp tác với cơ quan điều tra, hoặc nếu có thông tin, tài liệu liên quan thì chủ động cung cấp để sớm kết thúc vụ việc. “Thời gian tới sẽ có những bước đột phá mới trong vụ án này. Khi có thông tin, chúng tôi sẽ sớm thông tin cho các bạn”, ông Xô nói.

Đấu giá đất chưa nghiêm, còn để lộ thông tin

Đối với việc quản lý đất đai, nhất là tình trạng giá nhà đất tăng cao, gây nguy cơ “bong bóng”, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cho biết, dịch bệnh COVID-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, và là nguyên nhân khiến nhiều người đầu tư vào đất đai. Hơn nữa, năm 2020 - 2021 các bộ, ngành và địa phương triển khai quy hoạch nên nhiều nhà đầu tư mua gom đất, phân lô, bán nền. “Việc giá đất tăng cục bộ ở một số địa phương làm giảm thu hút đầu tư, phá vỡ quy hoạch, ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô”, ông Thành nói.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ TN&MT, ở một số nơi thực hiện chưa nghiêm các phiên đấu giá đất, có thông đồng, để lộ thông tin. Bộ đã có công văn gửi các địa phương khuyến cáo quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Thông tin cần phải được công khai, minh bạch, tránh bị nhiễu thông tin, bị nhà đầu tư lợi dụng để thổi giá đất. Bộ cũng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về đăng ký sử dụng đất, kiểm soát các giao dịch ảo. Đặc biệt là xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến việc tách thửa đất.

Trả lời về việc đưa học sinh đến trường, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, hiện nay cả nước đã có hơn 92% học sinh trở lại trường học trực tiếp. Hà Nội cũng đã công bố thông tin từ ngày 6/4 cho học sinh từ lớp 1 đến 6 trở lại trường. Như vậy, cả nước có tổng số 97% học sinh trở lại học trực tiếp. “Riêng bậc mầm non đã có 62/63 tỉnh, thành cho các cháu đến trường, trừ tại thành phố Hà Nội”, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nói.

Còn với bậc tiểu học có 63/63 tỉnh, thành phố đã cho học trực tiếp. Ông Sơn cho rằng, về tổng thể các địa phương đã rất quyết liệt, thấy rõ việc đưa học sinh đến trường là cần thiết.