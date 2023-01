Thua lỗ vẫn mua vàng đón vía Thần Tài

TP - Tâm lý cầu may trong ngày vía Thần Tài khiến nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh. Doanh nghiệp kinh doanh vàng tranh thủ cơ hội “hốt bạc” với loạt sản phẩm đồng vàng, tượng vàng in hình mèo. Nhiều người ở TPHCM đã tranh thủ sắm vàng khá sớm, vừa có giá ổn định lại không phải chen lấn, chờ đợi.

Giá vàng “dậy sóng”, doanh nghiệp bội thu

Những năm gần đây, người dân mua khá nhiều vàng để cầu may trong ngày vía Thần Tài (mồng 10 tháng Giêng). Chị Nguyễn Hồng Hạnh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, gia đình chị kinh doanh nên có thói quen mua vàng ngày vía Thần Tài cầu may. Mỗi năm, chị Hạnh mua 1 chỉ vàng và chọn sản phẩm vàng in hình linh vật của năm hoặc nhẫn tròn trơn.

“Tôi mua cầu may một chỉ vàng và giữ làm kỷ niệm nên không quan tâm nhiều về đà tăng của giá vàng. Giá tăng cao, chỉ thêm khoảng 100 nghìn đồng so với ngày thường”, chị Hạnh chia sẻ.

Ngày vía Thần Tài giúp các doanh nghiệp kinh doanh vàng “bội thu”. Năm 2022, Tập đoàn Doji bán được 345.000 sản phẩm, đạt doanh số cao nhất từ trước tới nay. Năm nay, doanh nghiệp này cũng chuẩn bị khoảng 450.000 sản phẩm vàng, tăng hơn nhiều so với năm trước.

Cùng với nhu cầu tăng cao, mỗi dịp vía Thần Tài, giá vàng liên tục “nhảy múa”. Trong 3 phiên giao dịch liên tiếp, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC tăng vọt lên mức 68,6 triệu đồng/lượng (ngày 29/1), giá nhẫn tròn trơn 56,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng tăng tới nửa triệu đồng/lượng mỗi ngày.

Tuy nhiên, chiều 30/1, giá vàng bất ngờ đảo chiều. Giá vàng miếng SJC từ giảm 1 đến 1,3 triệu đồng/lượng (tùy từng thương hiệu vàng), về mức 66,3 - 67,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn tròn trơn về mức 54 - 55,3 triệu đồng/lượng.

Một trong những nguyên nhân khiến giá vàng trong nước “nhảy múa” là tác động của giá vàng thế giới và nhu cầu mua vàng đầu năm tăng mạnh.

Người dân TPHCM tấp nập sắm vàng

Lo lắng đúng ngày vía Thần Tài sẽ rất đông người mua nên nhiều người TPHCM đã tranh thủ sắm vàng khá sớm, vừa có giá ổn định lại không phải chen lấn, chờ đợi.

Trong ngày 30/1 (mồng 9 tháng Giêng), tại tiệm vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh) rất đông người tìm mua vàng trang sức như nhẫn, vòng tay, dây chuyền…

“Năm nào đến ngày vía Thần Tài (mồng 10 Tết), tôi cũng mua vàng để cầu may mắn. Những năm trước vàng còn rẻ, tôi có thể mua vàng miếng 5 chỉ nhưng lúc này vàng tăng giá cao nên chỉ mua vàng trang sức như nhẫn từ 5 phân đến 1 chỉ đeo cầu may thôi”- chị Thu Bình (ngụ đường Vũ Tùng, quận Bình Thạnh) nói.

Theo nhân viên tiệm vàng này, ngay từ mồng 8 Tết đã có rất nhiều khách đến khảo giá sắm vàng. Trong đó, vàng trang sức được chọn nhiều hơn vàng miếng. “Trong ngày vía Thần Tài (mồng 10 Tết), khách đến mua vàng còn nhiều hơn. Chúng tôi cũng tăng thời gian bán để phục vụ khách nhanh hơn”, nhân viên này nói.

Tại phố vàng bạc ở quận 5, các tiệm vàng cũng đông khách mua vàng cho ngày vía Thần Tài. Không chỉ chọn mua vàng trực tiếp, nhiều khách hàng còn đặt trước vàng. “Thông thường đúng ngày vía Thần Tài, giá vàng sẽ tăng cao nên tôi thường hay chọn đặt mua sớm rồi gửi lại tiệm. Đúng ngày sẽ đến nhận, như thế vừa nhanh chóng, mức giá cũng không tăng nóng”, chị Lê Thị Hà (ngụ đường Ngô Quyền, quận 5) chia sẻ.

“Người dân nên cân nhắc việc có nên mua vàng trong ngày vía Thần Tài hay không để tránh mất tiền, mất thời gian, tạo ra trào lưu mê tín dị đoan”, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính.

Tại cửa hàng PNJ trên đường Hai Bà Trưng (quận 1) cũng nhộn nhịp khách đến chọn mua vàng cầu may mắn. Ngoài các sản phẩm nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay hình linh vật năm 2023, đơn vị này còn có sản phẩm vàng miếng loại 1 chỉ. Trong đó, mỗi miếng vàng đều có các chữ riêng: Lộc, Tài, Hưng, Phát, Phú, Quý… được bài trí thành từng bộ từ 3 miếng, 6 miếng hay 12 miếng (bản giới hạn) sang trọng.

2023 là năm Quý Mão nên ngoài tượng Thần Tài, các doanh nghiệp và tiệm kim hoàn còn ra mắt nhiều sản phẩm có linh vật mèo như: vàng miếng hình mèo, bộ Như ý - Cát tường, đáo lai và các trang sức hình mèo… Với vàng miếng có linh vật mèo, người mua phải trả thêm 150.000 đồng/sản phẩm.

Mua xong là lỗ, tạo mê tín dị đoan

Nắm bắt tâm lý mua vàng cầu may của người dân, doanh nghiệp vàng tung ra hàng loạt sản phẩm cho ngày vía Thần Tài 2023. Trong đó, sản phẩm đồng vàng và tượng vàng hình mèo được sản xuất nhiều nhất. Trọng lượng của mỗi sản phẩm đa dạng, từ 0,5 đến một vài chỉ và 1 cây vàng.

Với sản phẩm đồng vàng in hình mèo được thiết kế 2 kiểu dáng, hình ảnh chú mèo có dáng ngồi khoan thai và hình ảnh chú mèo ngộ nghĩnh với kỳ vọng mang lại điều may mắn, thuận lợi.

Tại cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), ngoài sản phẩm đồng vàng in hình mèo, nhiều tượng vàng hình mèo được bày bán. Mỗi tượng vàng mèo có trọng lượng từ một vài chỉ đến 1 cây vàng. Đặc biệt, tiền công chế tác của tượng vàng hình mèo trọng lượng 1 cây vàng lên tới 12 triệu đồng.

Không chỉ sản phẩm chế tác từ vàng 9999, trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm mạ vàng đón ngày vía Thần Tài tài như lì xì Thần Tài mạ vàng 24k với giá bán 20-70 nghìn đồng/chiếc. Lì xì được người mua tặng người thân, đồng nghiệp, bạn bè với kỳ vọng mang lại may mắn. Ngoài ra, một số sản phẩm độc lạ được rao bán như hũ muối gạo Thần Tài, gạo vàng tài lộc.

Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) đánh giá, trào lưu mua vàng và vật phẩm thờ cúng ngày vía Thần Tài được du nhập vào Việt Nam khoảng 15 năm trở lại đây. Trào lưu này xuất phát từ người kinh doanh với tâm thế cầu mong may mắn. Lợi dụng tâm lý này, doanh nghiệp kinh doanh vàng thường đẩy giá lên cao trước ngày vía Thần Tài và giảm giá sau đó.

“Ngày vía Thần Tài, giá vàng tăng cao sẽ tạo cơ hội cho người kinh doanh vàng thu lợi nhuận. Sau ngày vía Thần Tài, người mua chịu thiệt thòi bởi giá vàng có xu hướng giảm mạnh. Vì vậy, người dân nên cân nhắc việc có nên mua vàng trong ngày vía Thần Tài hay không để tránh mất tiền, mất thời gian, tạo ra trào lưu mê tín dị đoan”, ông Thịnh khuyến cáo.