Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật 'Ký ức để lại'

TPO - Tối 19/4, tại tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự chương trình nghệ thuật chính luận "Ký ức để lại" do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh và Cục Công tác chính trị, Bộ Công an thực hiện.