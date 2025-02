Thủ tướng: Nghiên cứu triển khai ngay giai đoạn 2 sân bay Gia Bình

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, việc quy hoạch, xây dựng sân bay Gia Bình tầm cỡ quốc tế, cấp 4E là có cơ sở thực tiễn, cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý rất rõ; vừa qua đã khởi công giai đoạn 1. Thủ tướng yêu cầu phải nghiên cứu triển khai ngay giai đoạn 2 trong lúc đang xây dựng giai đoạn 1, làm luôn để tiết kiệm thời gian, công sức và nguồn lực, chống lãng phí.

Chiều tối 23/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương liên quan về tiến độ triển khai giai đoạn 1, nghiên cứu triển khai giai đoạn 2 của dự án sân bay Gia Bình (Bắc Ninh), xây dựng đường kết nối giữa sân bay với trung tâm Hà Nội và phát triển trung tâm logistics tại sân bay này.

Sau khi đại diện Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, TP. Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và các đại biểu báo cáo, thảo luận, phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, ở miền Bắc, các vùng động lực, các cực tăng trưởng nằm tại đồng bằng sông Hồng. Trong đó, Hà Nội hiện mới có một sân bay lớn là Nội Bài, vừa qua đã khởi công thêm nhà ga nhưng với tốc độ tăng trưởng hiện nay thì vẫn quá tải. Do đó, yêu cầu đặt ra phải có thêm một sân bay lưỡng dụng vừa phục vụ an ninh quốc phòng, vừa phát triển kinh tế - xã hội, giảm tải cho sân bay Nội Bài.

Thủ tướng nêu rõ, việc quy hoạch, xây dựng sân bay Gia Bình tầm cỡ quốc tế, cấp 4E là có cơ sở thực tiễn, cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý rất rõ; vừa qua đã khởi công giai đoạn 1. Thủ tướng yêu cầu phải nghiên cứu triển khai ngay giai đoạn 2 trong lúc đang xây dựng giai đoạn 1, làm luôn để tiết kiệm thời gian, công sức và nguồn lực, chống lãng phí.

Thủ tướng nhấn mạnh cần nghiên cứu hướng tuyến, phương án kết nối, xây dựng tuyến đường kết nối giữa sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội nhanh nhất, thẳng nhất, đẹp nhất, hiệu quả nhất. Thủ tướng yêu cầu hoàn thành tuyến đường này trong thời gian nhiều nhất trong 2 năm, bởi đây cũng là công trình có ý nghĩa quan trọng để quảng bá hình ảnh đất nước với bạn bè, đối tác quốc tế, kêu gọi đầu tư và thu hút du lịch.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo xây dựng, phát triển trung tâm logistics tại sân bay theo hướng hiện đại, thông minh, phát triển thương mại điện tử.

Thủ tướng nêu rõ, tất cả những việc nói trên phải làm nhanh, kịp thời, hiệu quả, đỡ tốn kém nhất. Có những nội dung cần đi tắt đón đầu, những gì luật pháp đã cho phép thì thực hiện theo đúng quy định, đồng thời nghiên cứu xem xét, đề xuất bổ sung một số cơ chế đặc biệt, đặc thù, thẩm quyền cấp nào thì cấp đó quyết. Tinh thần là làm nhanh nhưng bảo đảm chất lượng, an toàn, bảo đảm môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, đạt được các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trước đó, tại lễ khởi công sân bay Gia Bình giai đoạn 1 vào tháng 12/2024, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan nghiên cứu, triển khai đường kết nối giữa sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, chậm nhất trong tháng 6/2025 phải có phương án về tuyến đường này. Với mục tiêu xây dựng sân bay đa năng, lưỡng dụng, có chức năng sân bay chuyên dùng tương đương cấp 4E, sân bay Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống các công trình quốc phòng-an ninh. Khi hoàn thành, sân bay sẽ phục vụ nhiệm vụ bay huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Không quân Công an nhân dân, dự bị cho hoạt động bay của Quân chủng Phòng không-Không quân (Bộ Quốc phòng), dự bị cho các cảng hàng không, sân bay trong khu vực khi có tình huống khẩn cấp; định hướng đảm bảo hoạt động của các chuyến bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính khách quốc tế trên các loại tàu bay cánh bằng loại lớn; đồng thời vận tải hàng hóa, hành khách khi có yêu cầu và đủ điều kiện.