Thứ trưởng Bộ Công an dự Lễ giao nhận quân tại Bắc Giang

TPO - Ngày 6/2, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự Lễ giao nhận quân và động viên các tân binh, thanh niên lên đường nhập ngũ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Cùng dự có ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Năm 2023, huyện Lục Nam đã tuyển chọn được 403 thanh niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ học vấn và sức khỏe để lên đường nhập ngũ, đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao (trong đó 371 công dân nhập ngũ quân đội, 32 công dân tham gia nghĩa vụ CAND).

Trong buổi sáng cùng ngày, các huyện, thành phố trong tỉnh Bắc Giang cũng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Năm nay, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận 285 công dân tham gia nghĩa vụ CAND từ hội đồng tuyển chọn nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố.

Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức bàn giao 125 công dân và hồ sơ nhập ngũ cho các đơn vị tuyển quân của Bộ Công an, tiếp nhận 160 công dân nhập ngũ tại Công an tỉnh và đưa đến huấn luyện tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc.

Ngay sau lễ giao nhận quân, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đến dự Lễ khai hội đền Thần Nông (xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam) và phát động Tết trồng cây năm 2023.