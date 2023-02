Hơn 4.700 thanh niên TPHCM lên đường nhập ngũ

TP - Chiều 2/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM họp phiên thứ 2 về công tác chuẩn bị giao quân năm 2023 với sự chủ trì của ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM kiêm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố và Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Thượng tá Phan Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh thành phố cho biết, đến thời điểm hiện nay Hội đồng Nghĩa vụ thành phố đã chốt danh sách ra quân. Lệnh gọi công dân nhập ngũ nghĩa vụ quân sự đã được trao xong trước ngày 16/1/2023.

Tổng số lệnh được trao là 3.991; chính thức 3.800; dự phòng 188 công dân. Năm nay, thành phố có 84 đảng viên nhận lệnh; 1.729 công dân nhận lệnh có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. Hội đồng nghĩa vụ thành phố đã phối hợp với các địa phương thực hiện công tác chăm lo cho công dân nhập ngũ, lập sổ tiết kiệm, tặng quà cho gia đình có công dân nhập ngũ hoàn cảnh khó khăn hơn 22 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực Công an, Trung tá Nguyễn Hồng Kông, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TPHCM cho biết, đến thời điểm hiện nay, Công an thành phố đã đảm bảo giao đủ 939 chỉ tiêu được giao và 30 người dự phòng. “Sau Tết Nguyên đán, Công an thành phố đã chủ động rà soát lại các tiêu chuẩn liên quan và tình hình sức khỏe của các thanh niên hiện chưa có phát sinh biến động”, Trung tá Kông cho biết.

Theo kế hoạch, ngày 8/2, TPHCM sẽ tổ chức lễ ra quân cho các thanh niên lên đường nhập ngũ. Hiện, các địa phương tiếp tục theo dõi nắm tình hình ra quân, chăm lo công tác hậu phương quân đội.