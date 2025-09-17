Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Dịch vụ trò chơi trí tuệ Dragon Poker tại Khách sạn Grand Plaza

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đoàn kiểm tra kiến nghị UBND phường Yên Hoà căn cứ thẩm quyền tại Điều 105 Nghị định 168, tiến hành rà soát, xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Dịch vụ trò chơi trí tuệ Dragon Poker địa chỉ tại Tầng 1, Khách sạn Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội và các ngành nghề khác liên quan đến "Poker" nếu việc cấp không phù hợp quy định.

Ngày 17/9, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tổ chức Đoàn Kiểm tra Kiểm soát thủ tục hành chính liên quan đến "Dịch vụ trò chơi trí tuệ Dragon Poker” tại địa chỉ Tầng 1, Khách sạn Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa".

Trước đó, dư luận đặt nghi vấn về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ sở này có dấu hiệu "vượt rào". Ngay sau đó, Đoàn kiểm tra của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố đã tiến hành xác minh tại Chi nhánh số 2 của Trung tâm, UBND phường Yên Hòa và UBND phường Cầu Giấy.

Kết quả kiểm tra cho thấy hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh "Dịch vụ trò chơi trí tuệ Dragon Poker" do Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Cầu Giấy (cũ) giải quyết, với ngành nghề đăng ký gồm: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Dịch vụ phục vụ đồ uống; Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Dịch vụ trò chơi trí tuệ Poker). Hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định và được xử lý đúng thẩm quyền.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra đánh giá việc cấp phép dưới hình thức hộ kinh doanh cho loại hình "Poker" chưa thực sự chặt chẽ, tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về đánh bạc, tổ chức đánh bạc, từ đó gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

Để đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tránh việc lợi dụng thành lập các hộ kinh doanh "Dịch vụ trò chơi trí tuệ Poker" để thực hiện hành vi trái pháp luật, Đoàn kiểm tra đề nghị Sở Tài chính phối hợp rà soát toàn bộ thủ tục hành chính liên quan đến cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh "Dịch vụ trò chơi trí tuệ Poker" và các ngành nghề khác liên quan đến "Poker".

Đoàn kiểm tra kiến nghị UBND phường Yên Hòa căn cứ thẩm quyền tại Điều 105 Nghị định 168, tiến hành rà soát, xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Dịch vụ trò chơi trí tuệ Dragon Poker địa chỉ tại Tầng 1, Khách sạn Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội và các ngành nghề khác liên quan đến "Poker" nếu việc cấp không phù hợp quy định.

Thuế thành phố Hà Nội rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, thuế, phí, lệ phí của hộ kinh doanh "Dịch vụ trò chơi trí tuệ Dragon Poker" địa chỉ tại Tầng 1, Khách sạn Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội và các cơ sở tương tự.

Công an Thành phố nắm bắt tình hình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở kinh doanh "Dịch vụ trò chơi trí tuệ Dragon Poker" địa chỉ tại Tầng 1, Khách sạn Grand Plaza, số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đề nghị Công an Thành phố xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời thông tin, báo cáo kết quả cho UBND Thành phố và Đoàn kiểm tra để tổng hợp, theo dõi...

Trần Hoàng
