Thu gom pin cũ vì tương lai xanh

TPO - Trước tác hại của việc xả thải pin đã qua sử dụng ra môi trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, đoàn viên thanh niên đã ra mắt mô hình thu gom pin cũ để kêu gọi mọi người ý thức trong việc bảo vệ môi trường.

Sáng 17/9, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Đoàn thanh niên Ngân hàng Agribank chi nhánh Nghệ An và Đoàn phường Hà Huy Tập (TP. Vinh, Nghệ An) tổ chức ra mắt mô hình “Thu gom pin đã qua sử dụng”. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật Xanh toàn quốc.

Anh Nguyễn Bá Tuấn Anh - Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An chia sẻ, mô hình thu gom pin cũ được tổ chức với mục đích nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho Đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn phường Hà Huy Tập nói riêng và địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An nói chung. Phát huy vai trò trách nhiệm của đoàn viên thanh niên về công tác bảo vệ môi trường, thu gom xử lý pin cũ; ngăn ngừa hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm do tác hại nghiêm trọng của pin cũ.

Ngoài ra, mô hình còn giúp mọi người hiểu đúng và đầy đủ những tác hại nghiêm trọng của pin đã qua sử dụng. Trên mô hình thu gom pin cũ được gắn mã QR để đoàn viên và người dân có thể tìm hiểu thêm về tác hại cũng như quy trình xử lý đúng các viên pin cũ để đảm bảo an toàn.

“Trong Pin có chứa rất nhiều các thành phần hóa học khác nhau như chì, kẽm, Lithium, thủy ngân và cadmium. Nếu vô tình bị chôn lấp hoặc đốt cùng với các loại rác thông thường, pin có thể gây ô nhiễm môi trường và nguy hại đến sức khỏe. Các chất khác trong pin cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người nên những viên pin cũ cần được phân loại và xử lý riêng biệt để đảm bảo an toàn”, anh Nguyễn Bá Tuấn Anh chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Nga Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy phường Hà Huy Tập chia sẻ về tính thiết thực của mô hình thu gom pin cũ đã qua sử dụng này. Phó Bí thư phường Hà Huy Tập cho hay, ngay sau buổi ra mắt mô hình này phường sẽ chỉ đạo lực lượng đoàn viên phường cùng các phòng chức năng lập thêm mô hình ngay tại trụ sở ủy ban phường cùng nhiều địa điểm khác để thu pin cũ, vì tương lai xanh. Mô hình sẽ được thực hiện toàn bộ trên địa bàn phường, các cán bộ đảng viên, đoàn viên sẽ tuyên truyền để người dân trên địa bàn hiểu ý nghĩa và thực hiện.