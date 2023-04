Thu giữ gần 7.000 điếu xì gà ngoại nhập

TPO - Tổng cục Quản lý Thị trường – Bộ Công Thương cho biết, Cục Quản lý Thị trường TPHCM vừa có báo cáo về việc phối hợp với các cơ quan chức năng thu giữ 6.877 điếu xì gà ngoại nhập cùng hàng chục nghìn sản phẩm là rượu JOHNNIE WALKER, đồ chơi trẻ em và thực phẩm bổ sung do nước ngoài sản xuất chưa xác định được chủ sở hữu.

Theo đó, ngày 6/4, Đội Quản lý thị trường số 3, Cục QLTT TP.HCM phối hợp với Đội 7 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an Quận 12 và Công an phường Trung Mỹ Tây kiểm tra tại Địa điểm kinh doanh Trung tâm khu vực 3 - Công ty TNHH Một Thành Viên Logistics Viettel (số 2 Bis, khu Z11, Quốc lộ 1A, khu phố 2, quận 12).

Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6.877 điếu Xì gà ngoại nhập các loại; 6 chai Rượu hiệu JOHNNIE WALKER Blue Label xuất xứ Scotland; 74.400 đơn vị sản phẩm đồ chơi trẻ em ngoại nhập các loại, không có dấu hợp quy CR, không có tài liệu chất lượng hàng hóa kèm theo và 700 hộp thực phẩm bổ sung hiệu BITNEY Multi Juice xuất xứ Malaysia.

Toàn bộ hàng hóa nêu trên đều do nước ngoài sản xuất, chưa xác định được chủ sở hữu, chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Đội Quản lý thị trường số 3 đã tiến hành các thủ tục tạm giữ toàn bộ hàng hóa nêu trên để tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý theo quy định.