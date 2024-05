Sai phạm ở siêu dự án Đại Ninh 3.600 ha khiến nhiều quan chức bị bắt

Dự án "khủng" nhiều lùm xùm

Trước đó, C03 đã bắt Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Ngọc Ánh. Trong đó, ông Quận bị điều tra lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, những người còn lại tội nhận hối lộ.

Liên quan đến ‘siêu’ dự án Khu đô thị Thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (KĐT Đại Ninh), khu đất thực hiện dự án rộng 3.595,45 ha (trong đó, diện tích mặt nước là 1.959,87ha). Địa điểm thực hiện dự án tại các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng. Thời gian hoạt động dự án là 50 năm, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tiến độ đầu tư từ năm 2010 đến 2018.

Chủ đầu tư của dự án KĐT Đại Ninh là Công ty CP Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh). Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp này là bà Phan Thị Hoa.

Thành lập vào năm 2010, Công ty Sài Gòn Đại Ninh có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Năm 2017, công ty nâng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng.

KĐT Đại Ninh là dự án duy nhất của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, doanh nghiệp được ông Nguyễn Cao Trí thỏa thuận bán cho bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với giá trị 3.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó, đại gia Nguyễn Cao Trí (53 tuổi, trú tại TP. HCM) dùng Công ty TNHH Capella Hospitality (công ty con của Công ty Capella) thay Công ty Bến Thành để mua lại 51% vốn điều lệ Công ty Sài Gòn - Đại Ninh, với giá 1.530 tỷ đồng. Từ tháng 1/2021, ông Nguyễn Cao Trí trở thành người đại diện pháp luật của công ty này.

Tiếp đó, tháng 9/2022, ông Trí nhờ em trai Nguyễn Cao Đức đứng tên hộ mua 7% vốn điều lệ của cá nhân bà Phan Thị Hoa tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh với số tiền 700 tỷ đồng. Tổng cộng, ông Trí đã sở hữu 58% vốn điều lệ Công ty Sài Gòn Đại Ninh và đã thanh toán cho bà Hoa 2.230 tỷ đồng.

Sau 13 năm được giao đất, dự án hiện vẫn chưa được đầu tư hoàn chỉnh, “bất động” nhiều năm qua. Đến nay, tiến độ thực hiện dự án chỉ đạt gần 10%.

Gia hạn sau khi sửa kết luận thanh tra

Đầu năm 2022, UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định gia hạn tiến độ thêm 24 tháng cho dự án KĐT Đại Ninh. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực để triển khai dự án.

Theo báo cáo vào tháng 3/2023, UBND huyện Đức Trọng vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ Công ty Sài Gòn Đại Ninh hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án. Động thái này diễn ra sau khi UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh dự án và gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng.

Đến tháng 10/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ pháp lý của dự án KĐT Đại Ninh. Kế hoạch về công tác đầu tư, xây dựng tại dự án đều không được đề cập trong báo cáo tiến độ.

Giai đoạn từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2023, tại dự án KĐT Đại Ninh đã xảy ra 4 vụ phá rừng với tổng diện tích 3.522 m2 và 20 vụ lấn chiếm đất rừng trái phép với diện tích 37.620 m2.

Trong 10 năm qua, tại dự án KĐT Đại Ninh đã có 257ha rừng bị phá trái phép và 111ha đất rừng bị lấn chiếm. Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã bồi thường gần 19 tỷ đồng.

Năm 2020, tại kết luận số 929/KL-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án KĐT Đại Ninh, đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án khu đô thị Nam Đà Lạt của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Tuy nhiên, ngày 8/7/2021, Thanh tra Chính phủ có Thông báo kết luận sửa đổi một số nội dung Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ký.

Trong kết luận sửa đổi bổ sung này, Thanh tra Chính phủ lại đề nghị: “UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền, hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013, yêu cầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết, khẩn trương triển khai đầu tư theo quy mô đã được duyệt…”.

Liên quan đến Lâm Đồng, tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối 4/5, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho hay, mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan, ngày 30/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, ông Mai Tiến Dũng bị bắt để điều tra về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.