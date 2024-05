Thủ tướng 'lệnh' xử lý thao túng tổ chức tín dụng; bất ngờ 'ngôi sao' mới nổi

TPO - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc xử lý tình trạng thao túng tổ chức tín dụng; Bà Rịa - Vũng Tàu bất ngờ trở thành 'ngôi sao' tỷ USD; Bốn lần gọi thầu vàng, 3 lần hủy; Tỉnh trở thành ‘ngôi sao’ du lịch hấp dẫn nhất nước... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc xử lý tình trạng thao túng tổ chức tín dụng

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14 về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát tình hình thế giới, trong nước để dự báo và điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, nhất là điều hành hài hòa, hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng; đồng thời thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với Ngân hàng Nhà nước khẩn trương có các giải pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng sở hữu chéo, thao túng tại các tổ chức tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và an ninh tài chính, tiền tệ.

Thủ tướng phát lệnh khai thác cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Diễn Châu - Bãi Vọt

Chiều 28/4, tại tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và lễ thông xe dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến Quốc lộ 46B), thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có chiều dài tuyến 79 km, tổng mức đầu tư là hơn 8.900 tỷ đồng. Dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng chiều dài gần 50 km, với tổng mức đầu tư toàn dự án gần 11.160 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong 3 đột phá chiến lược, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong đó, hệ thống đường cao tốc đóng vai trò hết sức quan trọng, nhất là trong việc kết nối, nâng cao năng lực vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống, thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh cho các địa phương, các vùng và cả nước.

Thủ tướng chỉ rõ, thực tiễn đã chứng minh giao thông phát triển đến đâu sẽ mở ra không gian phát triển mới đến đó, nhất là tạo điều kiện hình thành các khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Từ đó, nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất, giảm chi phí logistics, giảm chi phí đầu vào, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách Nhà nước.

Bà Rịa - Vũng Tàu bất ngờ trở thành 'ngôi sao' tỷ USD

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 4 tháng đầu năm, Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút 1,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới. Địa phương này soán ngôi của Hà Nội để vươn lên vị trí số 1 cả nước về thu hút FDI.

Tính đến ngày 20/4, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 9,27 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn thực hiện ước đạt 6,28 tỷ USD, tăng 7,4%.

Đầu tư mới vẫn duy trì mức tăng cao so với cùng kỳ kể cả về số dự án và vốn đầu tư. Số lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tổng vốn đăng ký tăng thêm; phần góp vốn, mua cổ phần đều sụt giảm (trong đó, tổng giá trị vốn góp giảm hơn 70% so với cùng kỳ, xuống còn gần 930 triệu USD).

Các nhà đầu tư đã rót vốn vào 44 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bà Rịa - Vũng Tàu dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,5 tỷ USD, chiếm hơn 16% tổng vốn đầu tư cả nước, gấp hơn 12 lần cùng kỳ. Vốn đầu tư của Bà Rịa - Vũng Tàu tăng mạnh do có dự án lớn với tổng vốn đầu tư 730 triệu USD.

Vị trí thứ 2 thuộc về Hà Nội với 1,15 tỷ USD. Bắc Ninh đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 100 triệu USD. Các vị trí tiếp theo là Quảng Ninh, Thái Nguyên, TPHCM, Đồng Nai…

Bốn lần gọi thầu vàng, 3 lần hủy; Giá vàng SJC tăng vùn vụt

Ngày 3/5, Ngân hàng Nhà nước lần thứ 4 tổ chức phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC. Cơ quan này công bố mức sàn để các đơn vị trả giá 82,9 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chỉ có 1 đơn vị duy nhất nộp phiếu tham dự, do đó phiên đấu thầu tiếp tục bị hủy. Như vậy, trong 4 lần Ngân hàng Nhà nước gọi thầu, có tới 3 lần thất bại do không đủ số lượng doanh nghiệp bỏ phiếu. Lần duy nhất tổ chức thành công là hôm 23/4 cũng chỉ bán được 20% số lượng vàng chào thầu cho 2 đơn vị.

Sau thông báo huỷ thầu lần 3, giá vàng miếng SJC tăng mạnh lên mốc lịch sử. Vào lúc 12h ngày 3/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn nâng giá mua bán vàng miếng lên 83,5 - 85,8 triệu đồng/lượng cao hơn tới 700.000 đồng/lượng so với hôm trước. Đây là mức giá cao kỷ lục của vàng miếng SJC từ trước đến nay.

Đấu thầu vàng miếng là giải pháp được Ngân hàng Nhà nước đưa ra với kỳ vọng tăng cung, qua đó giảm chênh lệch giá vàng miếng với thế giới. Tuy nhiên, liên tiếp huỷ thầu và 1 lần đấu “ế” khiến mục tiêu thu hẹp chênh lệch giá vàng miếng trong nước và quốc tế trong ngắn hạn cũng bị thách thức. Hai tuần gần đây, giá vàng miếng trong nước tái diễn tình trạng diễn biến ngược chiều so với giá vàng thế giới.

Sáng 5/5, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 83,5 - 85,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua. Chênh lệch 2 chiều mua bán tăng từ 2,3 triệu đồng lên 2,4 triệu đồng.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 83,6 - 85,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Giá vàng nhẫn niêm yết 73,62-75,22 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giữ nguyên so với ngày 4/5.

Lạ lùng giám đốc gần 70 tuổi 'không được' nghỉ hưu, lương 0 đồng

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân (gọi tắt là Công ty Trà Tân) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Do làm ăn thua lỗ, năm 2016 công ty buộc phải đóng cửa.

Thời điểm đó, Thủ tướng Chính Phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi tiến hành giải thể công ty theo quy định. Tuy nhiên, công ty còn khoản nợ hơn 2 tỷ đồng, phần lớn trong số này là nợ lương, bảo hiểm của cán bộ, nhân viên; do chưa thanh toán hết công nợ nên công ty không thể giải thể.

Trước tình hình của doanh nghiệp, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị được chuyển từ hình thức giải thể sang phá sản để xử lý dứt điểm. Thế nhưng trong các văn bản hướng dẫn loại hình doanh nghiệp này chỉ có hình thức giải thể, không có hình thức phá sản.

Giải thể không được, phá sản không xong, trong lúc chờ hướng giải quyết, năm 2016 tỉnh Quảng Ngãi quyết định giữ lại 3 lao động chủ chốt gồm giám đốc, phó giám đốc (nghỉ hưu năm 2018) và một trưởng phòng nhằm giải quyết các thủ tục liên quan.

Ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Công ty Trà Tân - cho biết, do công ty làm ăn thua lỗ, sau đó đóng cửa mà không thể giải thể, phá sản nên nhiều cán bộ, nhân viên bị nợ lương. “Nếu đúng tuổi, thì tôi đã về hưu từ 7 năm trước, nhưng đến giờ gần 70 tuổi vẫn không được về hưu để hưởng chế độ”, ông Dũng than thở.

Theo ông Dũng, trên danh nghĩa ông và trưởng phòng vẫn làm việc, nhưng thực tế hai người làm việc không lương từ năm 2012 đến nay.

Tỉnh nào vừa trở thành ‘ngôi sao’ du lịch hấp dẫn nhất nước?

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua có 7 tỉnh thành đạt doanh thu du lịch nghìn tỷ, trong đó Thanh Hóa là địa phương cao nhất cả nước về sản lượng khách và doanh thu.

Năm 2024 tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đón 13,8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 32.387 tỷ đồng. Nhằm kích cầu, thu hút khách du lịch, ngành du lịch Thanh Hóa phối hợp tổ chức 145 sự kiện, trong đó có 85 sự kiện văn hóa, 30 sự kiện thể thao và 30 sự kiện du lịch được tổ chức trải dài trong năm, góp phần hiện thực hóa thông điệp “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Thanh Hoá xác định ưu tiên bố trí vốn đầu tư công hoàn thiện các dự án hạ tầng du lịch trọng điểm, các tuyến đường giao thông quan trọng có tính chiến lược, nâng cao khả năng kết nối các khu du lịch trọng điểm… Đặc biệt, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch đẩy mạnh quảng bá thông qua các kênh truyền thông của thành phố. Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong chuyển đổi số việc quản lý và phát triển du lịch...

Trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ từ 27/4-1/5, các khu, điểm du lịch ở tỉnh Thanh Hóa đón khoảng trên 1,5 triệu lượt khách, tăng 27,3% so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch trong kỳ nghỉ lễ đạt hơn 3.800 tỷ đồng, tăng 32,8% so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm 2023.