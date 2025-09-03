Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Thủ đoạn 'biến' giấy trắng hiện hình người, lừa có vong để chiếm đoạt tiền

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sư thầy dỏm dùng bút sáp màu trắng vẽ hình người lên giấy trắng, sau đó yêu cầu bị hại bốc tàn nhang xoa 9 lần, tờ giấy bỗng hiện hình người.

Công an xã Krông Năng vừa phối hợp Phòng PC01 Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thanh Tấn (31 tuổi, xã Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

tienphong-32111-6036.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Thanh Tấn. Ảnh công an

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Tấn không có nghề nghiệp ổn định nên nảy sinh ý định giả danh sư thầy, đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/8/2025, đối tượng Tấn mang theo 1 bộ đồ tràng phật tử, 1 tay nải bằng vải, nhiều thẻ nhang cùng 1 xe máy đón xe khách từ TP. Hồ Chí Minh đến tỉnh Đắk Lắk. Khi đến tỉnh Đắk Lắk, đối tượng Tấn giả danh là sư thầy của một ngôi chùa trên địa bàn xã Phú Xuân đi bán nhang gây quỹ.

Khoảng 9h30 ngày 31/8, Tấn mặc bộ đồ tràng phật tử đến nhà của chị P.N.T.N. (28 tuổi, xã Krông Năng) tự xưng là sư thầy của chùa đi bán nhang. Sau khi chị N. mua 2 thẻ nhang, thấy chị N. tin vào tâm linh nên Tấn lừa rằng có 1 vong nhi đang đi theo chị. Tấn xin vào nhà chị N. thắp nhang để dẫn vong về chùa.

Nhân lúc chị N. đang thắp nhang, Tấn lén lút dùng bút sáp màu trắng vẽ hình người lên giấy trắng, sau đó yêu cầu chị N. bốc tàn nhang xoa 9 lần trên tờ giấy mà Tấn đã vẽ. Sáp gặp tro bị bám bẩn hiện lên hình người nên chị N. hoang mang thì Tấn đề nghị chuyển hơn 7 triệu đồng để cúng cơm 49 ngày cho vong nhi.

Sau khi nhận được tiền, Tấn nhanh chóng tẩu thoát. Với thủ đoạn tương tự như trên, vào lúc 10h20 cùng ngày, Tấn tiếp tục đến tiệm hoa của chị P.T.H.N gần đó để lừa đảo và chiếm đoạt số tiền 4,9 triệu đồng.

Công an xã Krông Năng đề nghị ai là bị hại của đối tượng với thủ đoạn tương tự như trên, hãy liên hệ ngay với để được hỗ trợ giải quyết.

Huỳnh Thủy
#Lùa đảo #sư thầy #Đắk Lắk #giả danh

