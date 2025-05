Thông tin sắp xếp bộ máy, cơ quan báo chí trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội

TPO - Ngày 14/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông qua Tờ trình và Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH), các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc MTTQ Việt Nam cấp TP và cấp xã.

Theo Dự thảo Đề án của Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, việc thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy cơ quan MTTQ, các tổ chức CT-XH, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp TP và cấp xã bảo đảm MTTQ Việt Nam cấp TP và cấp xã (mới) là một bộ phận của hệ thống chính trị cấp TP và cấp xã (mới), do cấp ủy trực tiếp lãnh đạo. Đồng thời, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ các cấp Thủ đô, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động các tổ chức CT-XH, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp TP và cấp xã.

Cụ thể, sắp xếp toàn bộ các ban, đơn vị tham mưu giúp việc của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH TP về trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam TP để tham mưu, giúp việc chung, theo định hướng chuyển chức năng, nhiệm vụ có tính chất chung, tương đồng về các ban tham mưu, giúp việc chung của MTTQ Việt Nam TP. Những chức năng, nhiệm vụ có tính chất riêng biệt được thành lập để phục vụ công tác của tổ chức CT-XH, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở TP Hà Nội thực hiện.

Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc khối giáo dục đào tạo, giai đoạn 1 thực hiện chuyển giao Trường trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội hiện đang thuộc Liên đoàn lao động TP về trực thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Giai đoạn 2, thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, tiếp tục chuyển giao Trường về cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.

Đối với đơn vị sự nghiệp thuộc khối báo chí, trong 2 phương án đề xuất, Tổ soạn thảo lựa chọn phương án: Trong giai đoạn 1, chuyển giao Báo Lao động Thủ đô (đang thuộc Liên đoàn lao động TP), báo Tuổi trẻ Thủ đô (thuộc Thành Đoàn Hà Nội), báo Phụ nữ Thủ đô (thuộc Hội LHPN TP) về trực thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Giai đoạn 2, sau khi Đề án sáp nhập các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình TP thành 1 cơ quan báo chí của Đảng ủy UBND TP được cấp có thẩm quyền thông qua, Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ phối hợp, chuyển giao các cơ quan báo chí trên để thực hiện sắp xếp, sáp nhập.

Cũng theo dự thảo Đề án, sẽ thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật, hỗ trợ vay vốn và dịch vụ việc làm trực thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trên cơ sở hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các tổ chức CT-XH gồm: Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội, Trung tâm dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội, Trung tâm hỗ trợ nông dân.

Các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị kinh tế trực thuộc các tổ chức CT-XH TP còn lại về trực thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP gồm: Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình, Cung Thiếu nhi Hà Nội, Cung Thanh niên Hà Nội, Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội, trường Lê Duẩn, Công ty TNHH NN MTV Du lịch công đoàn Hà Nội, Công ty TNHH MTV Kinh Đô, Công ty TNHH MTV Nước khoáng tản viên công đoàn Hà Nội.

Đồng thời, sẽ rà soát, sắp xếp các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở TP, những hội có chức năng, nhiệm vụ, tính chất, đối tượng vận động tương đối giống nhau thì hợp nhất, giảm đầu mối.

Theo dự thảo Đề án, tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, sẽ thực hiện sắp xếp, tổ chức lại Văn phòng, 5 ban chuyên môn hiện nay và tiếp nhận các chức năng, nhiệm vụ về tổ chức, kiểm tra, thi đua - khen thưởng, tuyên giáo, tổng hợp chung, tài chính, văn thư lưu trữ, phục vụ chung, pháp luật, giám sát và phản biện xã hội, công tác đối ngoại Nhân dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài của các tổ chức CT-XH, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở TP Hà Nội. Đối với 17 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở TP Hà Nội, sẽ thành lập 1 ban chuyên môn mới trực thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP để theo dõi, tham mưu, giúp việc chung cho Ủy ban lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò, thế mạnh của các hội trong tình hình mới. Sau sắp xếp, sẽ còn 15 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở TP (bao gồm thành lập 1 hội mới và giảm 3 hội).