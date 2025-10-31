Thông tin mới vụ rạch mặt ‘đối thủ’ nhậu với chồng

TPO - Liên quan vụ việc vợ chồng gọi điện thách thức nhau khi đang nhậu, người vợ gọi taxi tới nơi chồng nhậu và lấy dao rọc giấy lao vào rạch mặt người phụ nữ đang nhậu cùng chồng mình, người vợ được xác định là nữ công chức Văn phòng UBND và HĐND phường Trung An, Đồng Tháp.

Chiều 30/10, lãnh đạo UBND phường Trung An (Đồng Tháp) cho biết, người vợ gây ra vụ việc trên là bà Lê Huỳnh A. (SN 1986), đang là công chức Văn phòng UBND và HĐND phường Trung An. Sau vụ việc, bà A. đang tạm nghỉ làm, không vào cơ quan. Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Theo Bản tường trình của bà Lê Huỳnh A., bà được phân công phụ trách lĩnh vực chứng thực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường. Khoảng 20h ngày 25/10, trong lúc đang nhậu tại nhà bạn có điện thoại gọi cho chồng là ông Bùi Khánh G.

Qua điện thoại, G. nói đang nhậu ở nhà của bạn gái là Nguyễn Thị Huỳnh T. (SN 1992, trú xã Long Hưng, Đồng Tháp) và thách thức vợ không dám đến.

Tức giận trước thái độ của chồng, bà A. cùng bạn đặt xe taxi đến nhà T. nói chuyện. Khi đến nơi, thấy chồng và T. có cử chỉ thân mật, ánh mắt nhìn nhau tình tứ. Lúc đó, do không kìm chế được, Huỳnh A. đã rút từ trong túi dao rọc giấy rạch 2-3 nhát vào vùng mặt T. Sau đó chồng Huỳnh A. vào can ngăn. Tiếp đó cha ruột của T. cũng vào can ngăn và trình báo công an xã Long Hưng đến xử lý.

Quá trình lấy lời khai, bà Huỳnh A. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà Lê Huỳnh A. đã đến Bệnh viện thăm hỏi, xin lỗi bà T.

Trong bản tường trình, bà Huỳnh A. cho biết, từ lúc xảy ra vụ việc cho đến nay, bản thân cảm thấy rất hối hận vì giây phút thiếu suy nghĩ mà hành động bộc phát gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến gia đình, con cái, công việc, cơ quan, nên cố gắng làm việc với bị hại để khắc phục.