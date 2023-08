Thông tin mới vụ nam sinh 13 tuổi tử vong ở bể bơi trường học

TPO - Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP Vinh, Nghệ An) có 3 bể bơi, trong đó có hai bể bơi di động và một bể bơi cố định. Tất cả đều đã được cấp giấy phép đầy đủ.

Sáng 25/8, đại diện Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, trường đã gửi báo cáo về sự cố liên quan đến trẻ em xảy ra khi bơi tại bể bơi của trường tới các cơ quan chức năng. Hiện, phía cơ quan Công an đang làm việc với nhà trường để điều tra, làm rõ sự việc đáng tiếc vừa xảy ra.

Theo báo cáo của Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, chiều 22/8, tại bể bơi nhà trường mở cửa phục vụ khách vào bơi như thường lệ. Trước khi mở cửa các bộ phận liên quan theo nhiệm vụ phân công thực hiện nhiệm vụ: Bảo vệ, bán vé, soát vé vào cổng, cứu hộ cứu nạn.

“Gần 16h có khách vào bơi, tuy nhiên, đến khoảng hơn 16h cùng ngày thì xảy ra sự cố 1 trẻ em bị đuối nước. Khi phát hiện sự việc, 3 nhân viên cứu hộ và y tế nhà trường đưa cháu lên bờ, tiến hành các biện pháp sơ cứu ban đầu cho nạn nhân. Nhân viên nhà trường gọi điện cho cán bộ trạm y tế phường và Trung tâm cấp cứu 115 đến tiếp tục cùng với nhân viên cứu hộ thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu cho đến khi xe cấp cứu 115 có mặt chở nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Trong quá trình cấp cứu, nhà trường phối hợp với bố mẹ nạn nhân có mặt tại bệnh viện để làm các thủ tục cần thiết”, báo cáo của nhà trường nêu.

Cũng theo nhà trường, sau khi cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đã tư vấn chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Gia đình đồng ý và xe cấp cứu 115 chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Hơn 17 giờ các bác sĩ cấp cứu xong chuyển nạn nhân lên khoa Hồi sức tích cực - chống độc. Nhà trường đã thực hiện các biện pháp đồng hành với gia đình để cứu chữa cho nạn nhân. Nhưng tối 23/8, nạn nhân đã không qua khỏi.

Nạn nhân là em N.T.B (13 tuổi), hộ khẩu ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, hiện thuê nhà ở tại khối Yên Sơn, phường Hà Huy Tập.

“Đây là sự cố xảy ra không mong muốn, nhà trường đã cố gắng hết khả năng để thực hiện các công việc của mình, chia sẻ mất mát với gia đình, phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý sự cố”, báo cáo từ nhà trường cho hay.

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ là trường ngoài công lập. Trường có 3 bể bơi, trong đó có hai bể bơi di động và một bể bơi cố định. Tất cả đều đã được cấp giấy phép đầy đủ. Vụ tai nạn đuối nước xảy ra ở bể bơi cố định. Nạn nhân được phát hiện gặp nạn ở ranh giới giữa khu vực có độ sâu 1,4m và 1,8m. Thời điểm đó, trong bể bơi có khoảng 20 em.

Được biết, bể bơi này được Trường THPT Nguyễn Trường Tộ xây dựng từ năm 2019. Ngày 19/5/2020, Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao môn bơi, lặn.