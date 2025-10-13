Thông tin mới về mức giảm trừ gia cảnh, biểu thuế lũy tiến

TPO - Chính phủ đã soạn thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào phiên họp tháng 10/2025 theo hướng tăng cao hơn so với mức hiện hành.

Tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng

Ngày 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi.

Trong lần sửa đổi này, dự thảo quy định giảm trừ gia cảnh (cá nhân người nộp thuế và người phụ thuộc) theo hướng giao Chính phủ quy định cho phù hợp với tình hình kinh tế- xã hội trong từng thời kỳ, để thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn.

Chính phủ đã soạn thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào phiên họp tháng 10/2025 theo hướng tăng cao hơn so với mức hiện hành.

Cụ thể, nâng từ mức 11 triệu đồng/tháng với người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc, tăng thêm trên 40%, tương ứng là 15,5 triệu đồng và 6,2 triệu đồng. Việc tăng này theo tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người và tăng GDP bình quân đầu người.

Cùng với đó, dự thảo cũng điều chỉnh biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công theo hướng giảm số bậc thuế và nới rộng khoảng cách giữa các bậc. Qua đó, từ 7 bậc thuế hiện hành sẽ giảm xuống 5 bậc thuế (5%, 15%, 25%, 30%, 35%).

Lần sửa đổi này cũng nới rộng khoảng cách giữa các bậc, bậc 1 nâng từ 5 triệu đồng/tháng lên 10 triệu đồng/tháng, bậc 2 nâng từ 15 triệu đồng/tháng lên 30 triệu đồng/tháng... bậc 5 nâng từ 80 triệu đồng/tháng lên 100 triệu đồng/tháng.

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về mức giảm trừ gia cảnh là cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế.

Đa số ý kiến đề nghị luật cần quy định cụ thể mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế và người phụ thuộc như cách thể hiện của luật hiện hành để bảo đảm về thẩm quyền và sự rõ ràng, minh bạch.

Bên cạnh đó, một số ý kiến thống nhất giao Chính phủ quy định về mức giảm trừ gia cảnh. Tuy nhiên, đề nghị quy định trong luật mức giảm trừ gia cảnh tối thiểu, tối đa của người nộp thuế và người phụ thuộc, xác lập nguyên tắc cơ bản để Chính phủ quy định mức giảm trừ cụ thể.

Tiếp tục rà soát về biểu thuế

Về biểu thuế, nhiều ý kiến băn khoăn về tính hợp lý trong phương án điều chỉnh các mức ngưỡng thu nhập và mức thuế suất tương ứng. Lý do, đây là biểu thuế áp dụng người có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi.

Theo ông Mãi, việc sửa đổi biểu thuế như dự thảo luật chưa thật sự hợp lý và bảo đảm công bằng cho người nộp thuế giữa các nhóm thu nhập.

Tiếp thu giải trình sau đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn biết, luật quy định, nếu chỉ số CPI trên 20%, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Đến thời điểm này, chỉ số CPI chưa đến 20% nhưng theo tính toán đến tháng 10 - 11/2025 sẽ ở mức 20%.

Do đó, Chính phủ chủ động trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Dự án luật đang kiến nghị giao cho Chính phủ quy định và không căn cứ vào CPI mà căn cứ vào tình hình thực tiễn, giá cả sinh hoạt để chủ động điều chỉnh kịp thời hơn. Về biểu thuế, ông Tuấn nói, sẽ tiếp tục rà soát để đảm bảo có phương án tốt nhất.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị nghiên cứu hoàn thiện theo đề xuất của cơ quan thẩm tra, thể hiện như luật hiện hành, quy định cụ thể mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế, người phụ thuộc.