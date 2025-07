Thông tin mới về máy bay Boeing bị 'bỏ rơi' ở Nội Bài suốt 18 năm

TPO - Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng phương án xử lý máy bay Boeing 727-200 của Hãng hàng không Royal Khmer Airlines, quốc tịch Campuchia bị "bỏ rơi" tại sân bay Nội Bài, Hà Nội từ năm 2007 đến nay.

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), máy bay Boeing B727-200 đỗ tại sân bay quốc tế Nội Bài từ ngày 1/5/2007, hơn 1 năm sau thì máy bay này bị xóa đăng ký quốc tịch Campuchia.

Trung tuần tháng 11/2014, Ủy ban Nhà nước về hàng không dân dụng Campuchia thông báo Hãng hàng không Royal Khmer Airlines đã bị thu hồi giấy phép khai thác (AOC). Do đó, phía Campuchia cho phép Việt Nam xử lý máy bay theo quy định pháp luật hiện hành.

Năm 2017, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính ban hành quyết định xác lập quyền sở hữu Nhà nước và phương án xử lý đối với máy bay Boeing B727-200 của Campuchia, giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc bán đấu giá tài sản theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, quyết định chưa xác định rõ đơn vị được giao quản lý và sử dụng tài sản.

Sau đó, Cục HKVN từng đề xuất phương án bán đấu giá máy bay dưới dạng tài sản thanh lý (sắt vụn). Tuy nhiên, cơ quan quản lý ngành hàng không không có chức năng và điều kiện để thực hiện việc định giá tài sản, nên việc triển khai bán đấu giá phải dựa vào kết quả định giá do đơn vị có chức năng thực hiện.

Liên quan đến số phận chiếc máy bay nước ngoài bị "bỏ rơi" tại sân bay Nội Bài hiện tại, Cục HKVN cho biết đã phối hợp với Học viện Hàng không Việt Nam xây dựng phương án tiếp nhận và sử dụng hiệu quả tài sản này.

Cơ quan quản lý ngành hàng không lý giải, mặc dù không còn khả năng bay nhưng chiếc Boeing 727-200 vẫn giữ nguyên nhiều bộ phận cấu trúc như khung sườn, ghế hành khách, buồng lái, đồng hồ hiển thị, hệ thống càng hạ cánh và cả động cơ - những thành phần quan trọng phục vụ đào tạo kỹ thuật bảo dưỡng, vận hành và an ninh hàng không.

Đặc biệt, trong khi chi phí nhập khẩu một mô hình máy bay đủ tiêu chuẩn phục vụ đào tạo từ nước ngoài có thể lên tới khoảng 500 tỷ đồng, thì phương án tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt chiếc Boeing 727-200 này chỉ ước tính khoảng 8,7 - 9,6 tỷ đồng.

Theo đề xuất, Học viện Hàng không Việt Nam sẽ phối hợp với cơ quan quản lý tài sản để tiếp nhận máy bay, thuê đơn vị chuyên môn khảo sát, lập phương án khả thi để tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt tại cơ sở 3 của Học viện ở Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

"Học viện Hàng không Việt Nam khẳng định có đủ năng lực tài chính để tiếp nhận, vận chuyển, sửa chữa và bảo dưỡng tàu bay từ các nguồn thu học phí và tài trợ - hoàn toàn không sử dụng ngân sách Nhà nước", báo cáo nêu rõ.

Ngoài Học viện Hàng không Việt Nam, trong nhiều năm qua từng có không ít đơn vị đề xuất được sử dụng máy bay Boeing 727-200 của Campuchia.

Bộ Công an từng đề nghị sử dụng máy bay để diễn tập chống khủng bố; Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài muốn dùng máy bay cho việc diễn tập phòng cháy chữa cháy và an ninh an toàn hàng không; Bộ Tư lệnh đặc công từng đề xuất cơ chế sử dụng máy bay cũ này. Thậm chí, đã có cả doanh nghiệp đề xuất đổi bánh, kẹo, rượu bia lấy máy bay Boeing 727-200 với trị giá 3 tỷ đồng.