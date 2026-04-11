Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Thông tin mới nhất từ Bộ Nội vụ về việc nghỉ liền 9 ngày dịp Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5

Linh Lê

HHTO - Thông tin cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thể được nghỉ liên tục nhiều ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2026 đang thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ khẳng định không có phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ.

Thời gian gần đây, xuất hiện một số thông tin cho rằng người lao động có thể được nghỉ dài ngày thông qua việc hoán đổi ngày làm việc với ngày nghỉ hằng tuần trong dịp lễ cuối tháng 4 - đầu tháng 5/2026.

Tuy nhiên, ngày 10/4, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Bộ Nội vụ không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ.

sinh-vien-dieu-binh-dieu-hanhussh-crop-1747049722573jpeg.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Trong công văn vừa phát hành chiều 10/4 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố, Bộ Nội vụ nêu rõ, lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Hiện nay, không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ, đồng thời Bộ Nội vụ cũng không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc. Do đó, không có phương án nghỉ liền 9 ngày trong dịp này.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện lịch nghỉ theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Theo lịch hiện hành, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khu vực nhà nước được nghỉ 3 ngày, từ 25/4 đến 27/4. Sau đó đi làm bình thường trong 2 ngày 28-29/4.

Dịp 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ 4 ngày, gồm 2 ngày nghỉ lễ và 2 ngày cuối tuần, từ 30/4 đến hết 3/5.

nghi-le.jpg

Trước đó, từ tháng 10/2025, Bộ Nội vụ đã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong đó, dịp Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định (2/9 và 1 ngày liền kề trước đó), đồng thời thực hiện hoán đổi ngày làm việc để đảm bảo lịch nghỉ.

Các dịp nghỉ lễ, tết khác được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Đáng chú ý, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gần đây đã tiến hành khảo sát ý kiến người lao động về việc hoán đổi ngày nghỉ. Kết quả cho thấy 62% người lao động mong muốn được hoán đổi để có kỳ nghỉ dài liên tục thay vì bị chia nhỏ. Tính đến 7h ngày 9/4, khảo sát đã ghi nhận hơn 70.000 ý kiến tham gia.

hht1479-coverfb.jpg
#nghỉ lễ #Giỗ Tổ #30/4 #1/5 #Bộ Nội vụ #kỳ nghỉ #chốt lịch nghỉ 30/4

