Thông tin mới nhất ổ dịch bạch hầu ở Nghệ An

TPO - Sau 2 tuần theo dõi sức khỏe, 119 người từng tiếp xúc với ca tử vong do bệnh bạch hầu ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã hết thời gian cách ly y tế theo quy định. Hiện 119 người này có sức khỏe bình thường và không có biểu hiện gì khác.

Tối 15/7, ông Sầm Văn Hải - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, sau 2 tuần theo dõi sức khỏe, 119 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh tử vong do bạch hầu trên địa bàn đã hết thời gian cách ly. Hiện tại, 119 người này đều có sức khỏe ổn định và không có biểu hiện gì khác thường.

“Toàn bộ 119 người đều có sức khỏe bình thường, tình hình ổn định. Tuy hết thời gian cách ly nhưng 119 người này vẫn đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe để đảm bảo an toàn”, ông Sầm Văn Hải nói và cho biết, tình hình dịch đã ổn định.

Trước đó vào ngày 24/6, nữ sinh P.T.C. (18 tuổi, trú bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) có biểu hiện sốt, ho, đau họng. Bệnh nhân đã tự mua thuốc điều trị ở nhà nhưng không khỏi. Ngày 30/6, C. được gia đình đưa vào Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn điều trị.

Ngày 4/7, bệnh nhân chuyển biến nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tiếp tục điều trị. Tại đây, C. được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, bạch hầu, biến chứng viêm cơ tim, suy đa tạng, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu. Đến 4h sáng 5/7, bệnh nhân P.T.C. tử vong và được hướng dẫn xử lý y tế.

Nhận được thông tin từ Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An về 1 ca nghi mắc bệnh Bạch hầu, ngày 4/7, CDC Nghệ An lập tức cử đoàn giám sát tiến hành điều tra và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy, bệnh nhân C. nhiễm bệnh bạch hầu.