Dịch đau mắt đỏ bùng phát ở Nghệ An

TPO - Suốt 2 tháng nay, nhiều địa phương tại Nghệ An phải đối mặt với bệnh đau mắt đỏ. Các triệu chứng của bệnh nặng nề hơn khi xuất huyết kết mạc và biến chứng trên giác mạc.

Chị Hoàng Thị Minh (37 tuổi, trú tại xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An) là công nhân tại một công ty may mặc. Gia đình chị có 2 con nhỏ. Ngày 15/9, bé lớn học lớp 7 bắt đầu bị đau mắt đỏ, rồi lây cho các thành viên khác trong gia đình.

Theo chỉ dẫn của bạn bè, chị Minh mua thuốc nhỏ mắt về sử dụng. Trong khi 2 con khỏi nhanh thì diễn biến bệnh của chị lại khá nghiêm trọng. “Sang đến ngày thứ 2 thì hai mí mắt của tôi sưng vù, đau nhức, mắt đỏ, chảy dịch. Tôi đến bệnh viện khám, bác sĩ chẩn đoán bị viêm kết mạc cấp và chỉ định phải nghỉ 5 ngày”, chị Minh chia sẻ.

Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận từ 20-30 trẻ đến khám và điều trị bệnh đau mắt đỏ. Trong hơn 1 tháng qua, bệnh viện đã khám, điều trị cho hơn 1.000 bệnh nhi bị bệnh đau mắt đỏ.

Tại Bệnh viện Mắt Nghệ An, mỗi ngày có 100-120 bệnh nhân đến khám ngoại trú thì có tới 30-40 bệnh nhân đến khám vì đau mắt đỏ. Thống kê của khoa Khám bệnh, Bệnh viện Mắt Nghệ An, từ ngày 18-21/9, có 168 bệnh nhân đau mắt đỏ đến khám, chiếm 30% số bệnh nhân đến khám bệnh ngoại trú tại viện.

Bác sĩ Nguyễn Sa Huỳnh – Trưởng phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Mắt Nghệ An cho biết, tỷ lệ bệnh nhân bị đau mắt đỏ đến khám tại các bệnh viện tuyến huyện cao hơn do Bệnh viện Mắt Nghệ An là bệnh viện tuyến tỉnh chuyên tiếp nhận ca nặng có giấy chuyển tuyến đến. Người bị đau mắt đỏ có biến chứng mới đến khám. Người bị đau mắt đỏ nhẹ thường không đi khám ở bệnh viện do không được hưởng bảo hiểm.

Từ ngày 18/9 - 21/9/2023, Bệnh viện Mắt Nghệ An đã cử đoàn công tác khám sàng lọc phòng chống mù lòa tại 12 xã trên địa bàn huyện Thanh Chương. Trong 4 ngày, đoàn đã khám cho 1.412 người và phát hiện có tới 282 người bị đau mắt đỏ tại cộng đồng, chiếm tỷ lệ 20%. Khám tại các huyện khác, đoàn công tác của Bệnh viện Mắt Nghệ An cũng nhận thấy có khoảng 25% bệnh nhân đến khám mắt vì đau mắt đỏ.

Còn tại huyện Anh Sơn, từ đầu năm 2023 đến ngày 22/9, toàn huyện có 3.803 bệnh nhân bị đau mắt đỏ. Trong đó, số bệnh nhân trong 8 tháng đầu năm là 332 người và riêng tháng 9/2023 là 3.471 người; bệnh nhân chủ yếu là trẻ em dưới 6 tuổi với 2.368 người; 2/3 bệnh nhân điều trị tại nhà.

“Bệnh đau mắt đỏ rất dễ mắc, dễ lây lan trong cộng đồng và gây thành dịch. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi và thường kéo dài trong khoảng hai tuần và có thể tự khỏi. Tuy nhiên, có một số trường hợp diễn biến bất thường và có thể gây ra các biến chứng như: viêm kết mạc nặng có giả mạc, viêm giác mạc, trợt, loét giác mạc… phải nhập viện điều trị. Người có các dấu hiệu đau mắt đỏ cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời”, bác sĩ Huỳnh khuyến cáo.