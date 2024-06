Dịch sởi ở Nghệ An có nguy cơ lây lan diện rộng

TPO - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An dự báo, dịch sởi đang có diễn biến phức tạp với nhiều nguy cơ bùng phát trên diện rộng.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An, tính từ đầu năm đến hết ngày 22/6/2024, tỉnh Nghệ An ghi nhận 45 trường hợp mắc sởi rải rác tại 11 địa phương toàn tỉnh.

Trường hợp mới đây nhất được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An Nghệ An thông tin là bệnh nhi Nguyễn Đức T. (12 tháng) ở xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên. Đáng lưu ý, đây là trường hợp chưa tiêm vắc xin sởi. Đây cũng là ca mắc thứ 8 trong 6 tháng vừa qua trên địa bàn huyện này. Cũng theo CDC Nghệ An, kết quả điều tra dịch tễ, ban đầu xác định nguồn lây ngoại lai và hiện tại chưa phát hiện thêm ca bệnh mới tại nơi trẻ sinh sống.

Trước thực trạng trên, chiều 24/6, Đoàn công tác Bộ Y tế do Tiến sĩ Nguyễn Lương Tâm - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng làm Trưởng đoàn đã về làm việc với Sở Y tế Nghệ An kiểm tra công tác điều trị, phòng chống dịch sởi tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Bệnh viện Quốc tế Vinh.

Tại buổi làm việc, Tiến sĩ Chu Trọng Trang - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết: Phòng chống dịch sởi, từ đầu năm đến nay, Sở Y tế Nghệ An đã ban hành 9 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống bệnh sởi. Trung tâm cũng đã phối hợp cùng các trung tâm y tế, bệnh viện thực hiện điều tra ca nghi, lấy mẫu xét nghiệm, xác minh thông tin, điều tra dịch tễ; khoanh vùng, bao vây, xử lý; triển khai đồng bộ các hoạt động phòng chống dịch.

Theo lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An: Dự báo, dịch sởi đang có diễn biến phức tạp với nhiều nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Ngoài tình trạng các ca bệnh xuất hiện rải rác tại nhiều địa phương làm tăng nguồn lây bệnh trong cộng đồng, thì đang có nguy cơ lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám chữa bệnh, tiềm ẩn việc hình thành các ổ dịch tại đây và có thể lây nhiễm ra cộng đồng.

Trung tâm đã tổ chức đánh giá nguy cơ bệnh sởi trên địa bàn toàn tỉnh cho từng huyện, thị xã, thành phố Vinh và xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh sởi; đánh giá, rà soát tỷ lệ tiêm phòng các mũi vắc xin sởi của địa phương để có căn cứ xây dựng kế hoạch tiêm bù, tiêm vét; tổ chức tập huấn và giao chỉ tiêu giám sát sốt phát ban nghi sởi/Rubella cho các địa phương; tăng cường công tác truyền thông phòng, chống bệnh sởi, bệnh truyền nhiễm và lợi ích của việc tiêm phòng vắc xin.

Ngành Y tế Nghệ An kiến nghị Cục Y tế Dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) quan tâm, phân bổ đủ vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho tỉnh. Hiện nay, Nghệ An đang thiếu các vắc xin DPT (bạch hầu, ho gà, uốn ván) và uốn ván cho phụ nữ có thai; cho phép tiếp tục tiêm bù vắc xin cho trẻ theo hướng dẫn của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trong năm nay.

Kết luận buổi làm việc việc, Tiến sĩ Nguyễn Lương Tâm - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế nêu rõ: Số ca bệnh chưa dừng lại. Phòng, chống dịch sởi ở Nghệ An đang là nhiệm vụ cấp bách của ngành Y tế.

Hệ thống y tế dự phòng tuyến tỉnh, các xã, phường và các cơ sở khám điều trị cần kịp thời giám sát phát hiện các ca bệnh và điều trị sớm. Sở Y tế và các Trung tâm y tế tiến hành điều tra, xác minh thông tin, tổ chức khoanh vùng, bao vây, xử lý dịch tại các địa phương ghi nhận ca bệnh và tăng cường hoạt động tiêm chủng đầy đủ các vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Các bệnh viện cần thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch sởi, với sự tham gia của ban giám đốc và các bác sĩ, chuyên gia truyền nhiễm; có kế hoạch phòng, chống cụ thể.