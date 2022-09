Hết vắc xin ngừa sởi miễn phí, ngành y tế khuyến cáo đưa trẻ đi tiêm dịch vụ

TPO - Tỷ lệ trẻ tiêm vắc xin ngừa sởi không đủ bao phủ để đạt miễn dịch cộng đồng, khiến nguy cơ bùng phát dịch đang cận kề. Để ngăn chặn dịch bùng phát, Sở Y tế khuyến cáo phụ huynh có điều kiện nên đưa con đi tiêm vắc xin dịch vụ.

Thông tin từ Sở Y tế TPHCM chiều 14/9 cho biết, tính đến tháng 8/2022, trẻ sinh năm 2020 trên địa bàn thành phố có tỷ lệ tiêm nhắc sởi mũi 2 (lúc 18 tháng tuổi) mới đạt 75,3% (thiếu 19,7% so với chỉ tiêu 95%). Nhóm trẻ sinh năm 2019 tỷ lệ tiêm sởi mũi 2 đạt 83,6% (vẫn thiếu 11,4% so với chỉ tiêu 95%). Tỷ lệ tiêm vắc xin sởi mũi 1 cho trẻ sinh năm 2021 vẫn chưa đạt do nguồn vắc xin sởi bị gián đoạn, chỉ mới đạt 79,9% (thiếu 15,1% so với chỉ tiêu đạt 95%).

Trên thực tế, dịch sởi xảy ra theo chu kỳ 4 năm một lần và lần gần nhất là đợt bùng phát dịch sởi vào các năm 2018-2019. Để đạt được miễn dịch cộng đồng, kiểm soát đối với bệnh sởi, chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) quốc gia yêu cầu tỷ lệ bao phủ vắc xin sởi tại các địa phương phải đạt ít nhất 95% ở trẻ dưới 1 tuổi.

Tuy nhiên, sau hai năm bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, tỷ lệ tiêm vắc xin sởi tại TPHCM đang ở mức rất thấp. Nghiêm trọng hơn, từ cuối tháng 8/2022 thành phố đã rơi vào tình trạng gián đoạn nguồn cung 2 loại vắc xin sởi đơn dòng và DPT (ho gà, bạch hầu, uốn ván).

Thống kê cho thấy, nhu cầu vắc xin sởi và vắc xin DPT hàng tháng của TPHCM cần hơn 8.000 liều cho mỗi loại. Việc thiếu vắc xin sởi đơn (tiêm khi trẻ đủ 9 tháng tuổi) và vắc xin DPT tiêm khi trẻ đủ 18 tháng tuổi đang khiến nguy cơ dịch sởi bùng phát chồng lên các dịch bệnh sốt xuất huyết và COVID-19 đang hiện hữu, đe dọa sức khỏe của cộng đồng và tạo áp lực lên hệ thống y tế.

Trước tình hình nguồn cung ứng 2 loại vắc xin trong chương TCMR là vắc xin sởi đơn và vắc xin DPT có dấu hiệu bị gián đoạn, từ giữa năm 2022 đến nay Sở Y tế TPHCM đã 3 lần gửi công văn báo cáo và đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo Chương trình TCMR Quốc gia phân bố kịp thời đủ số lượng cho TPHCM. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn chưa nguồn vắc xin cung cấp cho thành phố.

Trong tình hình gián đoạn tạm thời vắc xin sởi và DPT, Sở Y tế chỉ đạo các trạm y tế phường xã lập danh sách các trẻ đã đủ tuổi nhưng chưa được tiêm chủng để mời tiêm ngay khi nhận được vắc xin từ chương trình. Trường hợp các phụ huynh quá lo lắng và muốn trẻ được tiêm đúng lịch thì tư vấn cho phụ huynh có thể đưa trẻ đến các cơ sở tiêm chủng dịch vụ để tiêm chủng.

Đối với trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên nhưng chưa được tiêm vắc xin sởi, trạm y tế có thể chỉ định tiêm vắc xin MR (sởi - rubella) trong chương trình TCMR, hoặc tư vấn tiêm MMR (sởi – quai bị - rubella) thuộc nhóm vắc xin dịch vụ (nếu phụ huynh có nhu cầu).

Để chủ động bảo vệ sức khỏe cho trẻ, Sở Y tế khuyến cáo cộng đồng cần thường xuyên rửa sạch bàn tay đặc biệt là trước khi tiếp xúc với trẻ em; chủ động mang khẩu trang khi có triệu chứng bệnh hô hấp; thực hiện vệ sinh các bề mặt tiếp xúc; giữ nhà cửa thông thoáng.

Theo Sở Y tế TPHCM, hiện nay trên địa bàn đang thiếu 2 loại vắc xin sởi đơn dùng để tiêm cho trẻ khi đủ 9 tháng tuổi và vắc xin DPT (bạch hầu, ho gà, uốn ván) dùng để tiêm cho trẻ khi đủ 18 tháng tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR), các mũi vắc xin cơ bản có thành phần bạch hầu - ho gà - uốn ván lúc trẻ được 2-3-4 tháng tuổi vẫn có đủ vắc xin cung ứng.