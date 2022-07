Bà Rịa Vũng Tàu: Tồn kho hàng chục nghìn liều vắc xin hết hạn và sinh phẩm hóa chất xét nghiệm

TPO - Sau dịch COVID-19, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang có 58.620 liều vắc xin COVID-19 hết hạn sử dụng và tồn kho số lượng lớn sinh phẩm hóa chất xét nghiệm, trang phục và vật tư chống dịch,....

Ngày 8/7, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, địa phương đang có số lượng vắc xin phòng COVID-19 đã hết hạn sử dụng rất lớn.

Cụ thể, tính đến 18 giờ ngày 3/7, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang có 58.620 liều vắc xin phòng COVID-19 hết hạn sử dụng, trong đó gần 28.000 liều vắc xin Moderna có hạn đến ngày 30 và 31/5, hơn 30.000 liều vắc xin Pfizer có hạn sử dụng đến ngày 25/6.

Theo Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu, nguyên nhân vắc xin hết hạn là do được cấp nhiều hơn so với nhu cầu của tỉnh đề xuất. Ngoài ra, vắc xin được cấp cận hạn, số lượng lớn được rã đông trước nhiều so với nhu cầu tiêm thực tế của tỉnh. Đối tượng tiêm ít do có nhiều người nhiễm COVID-19 và chưa đủ điều kiện thời gian để tiêm theo hướng dẫn. Cùng với đó, nhiều người không đồng ý tiêm mặc dù đã được gửi thư mời. Nhiều phụ huynh cũng không đồng ý cho trẻ tiêm...

Hiện nay, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang chờ văn bản của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế hướng dẫn chung cho toàn quốc về việc xử lý những vắc xin hết hạn sử dụng. Những vắc xin hết hạn đang được lưu giữ biệt lập, có dãn nhãn cảnh báo để tránh cấp phát và tiêm nhầm.

Tương tự, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đang có 3 nhóm hàng còn tồn kho với số lượng lớn là sinh phẩm hóa chất xét nghiệm SARS-CoV-2, trang phục và vật tư chống dịch, kit test nhanh từ các nguồn viện trợ.

Về sinh phẩm hóa chất dùng trong xét nghiệm SARS-CoV-2, trong kho của CDC Bà Rịa - Vũng Tàu còn khoảng 7.000-8.000 mẫu dự trữ. Nếu trong thời điểm cao điểm dịch thì số mẫu này chỉ sử dụng trong một ngày. Nhưng với tình hình hiện nay thì rất lâu nữa mới sử dụng hết.

Theo ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, việc cân đối, sử dụng nguồn vật tư, trang thiết bị còn dư sau thời gian cao điểm phòng chống dịch COVID-19 là cần thiết. Tuy nhiên, việc dùng số kit test dư để xét nghiệm cho học sinh trước khi vào năm học trong bối cảnh hiện nay là không nên. Ông Tuấn đề nghị CDC tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu báo cáo lại và xây dựng phương án cụ thể.

Liên quan đến vấn đề này, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã có công văn gửi Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cùng Sở Y tế, Tài chính và Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh về việc báo cáo phương án bảo quản, lưu trữ các loại thiết bị, vật tư tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương thành lập các cơ sở thu dung, cách ly, điều trị bệnh COVID-19. Hiện nay tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, một số cơ sở nêu trên đã giải thể và trở lại hoạt động bình thường.

Để sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các loại vật tư, thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch đã đầu tư cho các cơ sở này, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế các ngành, địa phương khẩn trương tổ chức kiểm tra tổng thể, thống kê danh sách, phân loại các vật tư, thiết bị đã hư hỏng, các loại còn sử dụng được (nêu rõ theo từng địa bàn, khu vực, đơn vị quản lý). Trên cơ sở đó đề xuất phương án thanh lý, xử lý, bảo quản, lưu trữ theo quy định. Kết quả báo về UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước ngày 11/7.

Nhân viên y tế nghỉ việc, thiếu thuốc

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa tổ chức cuộc họp để nghe Sở Y tế cùng các trung tâm y tế huyện, thị, thành phố và các bệnh viện trên địa bàn báo cáo những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Theo báo cáo của Sở Y tế, các khó khăn của ngành tập trung vào ba nhóm vấn đề là tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế; nhân lực ngành y tế và tài chính.

Cụ thể, từ tháng 4/2022, địa phương đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại một số đơn vị khám chữa bệnh trực thuộc như Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Vũng Tàu, Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc, do công ty không có hàng cung ứng. Thuốc còn trong hợp đồng mua nhưng công ty không giao thuốc hoặc chỉ giao số lượng hạn chế so với số lượng dự trù của đơn vị. Theo ngành y tế địa phương, nguyên nhân là do bệnh viện nợ quá hạn… Vật tư y tế cũng có những khó khăn trong công tác đấu thầu mua sắm.

Về nhân lực y tế, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 4.091 người. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có 190 nhân viên y tế nghỉ hưu, nghỉ việc, trong đó có 33 bác sỹ.

Nguyên nhân theo Sở y tế là do mô hình y tế tư nhân phát triển, trong đó có nhiều bệnh viện, phòng khám đa khoa tư nhân có nhu cầu tuyển dụng bác sĩ với các chính sách về tiền lương, chế độ đãi ngộ luôn cao hơn các đơn vị y tế công lập. Thu nhập nhân viên y tế khu vực công thấp hơn nhiều so với y tế tư nhân. Vì vậy có sự dịch chuyển nguồn nhân lực từ y tế công sang y tế tư, đặc biệt là nguồn nhân lực bác sĩ.