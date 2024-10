3 năm mất ngủ và bí quyết tìm lại giấc ngủ ngon sau 3 tháng

“Quãng thời gian vật lộn với bệnh tật và mất ngủ là những ngày tháng khó khăn nhất đối với tôi. Thật may mắn hiện tại sức khỏe của tôi đã ổn định, ngủ ngon một mạch tới sáng”, chị Hoài kể.

Kiệt sức vì ròng rã hai tháng rưỡi vừa bệnh tật, vừa mất ngủ

Khoảng tháng 5/2023, khi thấy một số biểu hiện lạ, chị Nguyễn Thị Hoài (39 tuổi, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) đi khám và phát hiện có một khối u kích thước khá lớn ở thanh quản.

“Khi phát hiện khối u thanh quản, tôi vô cùng lo lắng. Hai tháng đằng đẵng chờ đợi kết quả sinh thiết, vừa sốt ruột, vừa hoang mang cực độ.” - Chị Hoài nhớ lại.

Vốn bị mất ngủ từ trước đó cả năm, nay lại thêm lo lắng về bệnh tật khiến mất ngủ càng trầm trọng. Đêm nào chị cũng chỉ chợp mắt được khoảng 2 tiếng. 12 giờ đêm mới thiếp đi mà 2 giờ sáng đã tỉnh, cứ nằm suy nghĩ miên man, trong lòng lại càng lo lắng, rối bời.

Bệnh tật, mất ngủ, lại suy nghĩ tiêu cực khiến chị Hoài gần như kiệt sức. May mắn thay, khối u thanh quản của chị là u xơ, có thể cắt bỏ hoàn toàn mà không để lại di chứng.

“Trong quá trình điều trị, bác sĩ cho biết, một trong những nguyên nhân gián tiếp khiến tôi bị u xơ thanh quản chính là tình trạng mất ngủ trước đó. Mất ngủ khiến dạ dày phải làm việc liên tục, dịch vị dạ dày trào ngược lên thực quản, thanh quản; lâu ngày gây viêm và hình thành u xơ thanh quản” – Chị Hoài kể.

Trước khi xuất viện, bác sĩ cũng dặn dò: Quan trọng là đêm phải ngủ được thì dạ dày mới được nghỉ ngơi, không trào ngược lên trên gây tổn thương thanh quản. Nếu cứ mất ngủ liên miên thì kể cả có phẫu thuật thành công quá trình phục hồi cũng rất khó khăn, thậm chí u xơ có thể tái phát.

Lo lắng vì mất ngủ tái diễn sau phẫu thuật

Sau khi phẫu thuật và điều trị ổn định thanh quản, tâm lý của chị Hoài đã thoải mái, phấn chấn lên nhiều. Tuy nhiên, tình trạng mất ngủ vẫn không cải thiện được là bao.

“Mỗi đêm tôi chỉ ngủ được 3 tiếng là nhiều, có lẽ do đã quen giấc nên cứ đến giờ đó là tỉnh. Một tiếng động nhẹ cũng giật mình, nhất là ông chồng ngủ ngáy thì tôi khó chịu vô cùng, ôm gối sang phòng khác mà vẫn không thể nào ngủ được. Nhiều đêm bất lực đến phát khóc, chỉ thèm một giấc ngủ ngon đến sáng.” – chị kể.

Mất ngủ tái diễn, không có dấu hiệu thuyên giảm, chị Hoài đến bệnh viện kiểm tra thì biết được nguyên nhân mất ngủ do ảnh hưởng tâm lý, lo âu, căng thẳng trong suốt thời gian dài.

Chị cho biết: “Sử dụng thuốc kê đơn 3 tuần, tôi ngủ li bì, đầu óc lúc nào cũng lơ mơ như trên mây. Khi ngừng thuốc thì đêm lại ngủ chập chờn hoặc thức chong chong. Người đã yếu lại càng đuối hơn, ăn không muốn ăn, người rộc rạc, nhiều lúc còn cáu gắt với chồng con.”

May mắn tìm được giải pháp sau thời gian dài mất ngủ

Em chồng chị Hoài trong một lần trò chuyện với chị dâu, được biết tình trạng mất ngủ của chị nên đã giới thiệu TPBVSK An thần ngủ ngon Tâm Bình. Em chị là trình dược viên, biết nhiều loại sản phẩm tốt, thấy nhà thuốc bán TPBVSK An thần ngủ ngon Tâm Bình rất chạy nên đã giới thiệu cho chị dâu.

“Tuần đầu sử dụng An thần ngủ ngon Tâm Bình, tôi thấy dễ ngủ hơn, chỉ nằm tầm 20 phút là nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, đêm cũng ngủ được nhiều hơn, chỉ thức dậy 1-2 lần”.

Ngủ được, sáng ra người lại rất khỏe khoắn, tỉnh táo, chị yên tâm dùng tiếp 2 tháng nữa.

“Hiện tại đêm tôi ngủ ngon một mạch, tới 5 giờ sáng mới dậy đi tập thể dục. Nhờ An thần ngủ ngon Tâm Bình, lâu lắm rồi mới có thể tận hưởng giấc ngủ sảng khoái thế này, quả thật tôi cảm thấy rất may mắn và phải cảm ơn An thần ngủ ngon Tâm Bình rất nhiều” - chị Hoài vui mừng chia sẻ.

TPBVSK An thần ngủ ngon Tâm Bình được bào chế từ 10 thảo dược và 2 tinh chất là Bình vôi và Nữ lang. Sản phẩm hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh; hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ sâu giấc. An thần ngủ ngon Tâm Bình hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 28 28 85 để được tư vấn các vấn đề về mất ngủ.