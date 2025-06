Thông tin bất thường về thương vụ 4.300 tỷ đồng của SeABank

TPO - SeABank vừa phản hồi, đề nghị Aeon Financial Services sớm thống nhất thời gian làm việc chính thức giữa hai bên để cùng làm rõ các nội dung liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng vốn điều lệ của Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố thông tin bất thường, phản hồi về thông tin liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng vốn điều lệ của Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF) giữa Aeon Financial Services và SeABank.

Trong thông cáo, SeABank cho biết đã nhận được email từ Aeon Financial Service thông báo về hiệu lực của Hợp đồng PTF giữa SeABank và Aeon Financial vào ngày 6/6 vừa qua. Cùng ngày, Aeon Financial cũng đăng tải thông tin trên website chính thức của công ty.

“Đây là lần đầu tiên SeABank nhận được thông tin từ phía Aeon Financial về vấn đề này. SeABank hoàn toàn bất ngờ trước việc Aeon Financial công bố thông tin một cách đơn phương. SeABank đã khẩn trương phản hồi, đề nghị Aeon Financial sớm thống nhất thời gian làm việc chính thức giữa hai bên để cùng làm rõ các nội dung nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật”, phía SeABank khẳng định.

Trước đó, Aeon Financial ra thông báo về việc hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Tài chính PTF từ SeABank là "vô hiệu".

Lý do doanh nghiệp Nhật này đã phát hiện các thông tin kế toán được công bố trước khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã có sự sai lệch đáng kể so với thực tế.

“Trong quá trình thúc đẩy PMI (quá trình hợp nhất sau sáp nhập) nhằm tích hợp quản lý, hoạt động kinh doanh và hệ thống, Aeon Financial Services phát hiện rằng các thông tin kế toán được công bố trước khi ký hợp đồng có sự khác biệt lớn so với thực tế”, phía Aeon Financial Service cho hay.

Trong thông báo, ông Tomoharu Fukayama - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Aeon Financial Service - cũng cho biết đã chính thức gửi văn bản tới SeABank về vấn đề này.

SeABank và Aeon Financial Services đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Tài chính PTF trị giá 4.300 tỷ đồng vào ngày 20/10/2023. Đến ngày 30/12/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành văn bản chấp thuận việc chuyển nhượng 100% vốn góp của SeABank tại PTF cho Aeon Financial Services. Ngày 3/2/2025, SeABank đã chính thức bàn giao Công ty Tài chính PTF cho đối tác Nhật Bản.