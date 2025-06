Thời tiết miền Bắc những ngày tới

TPO - Từ hôm nay đến trưa 3/7, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác theo từng đợt, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày 4/7, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào rải rác, vùng núi có thể xuất hiện mưa to. Chiều tối nay (30/6), nhiều khu vực khác trên cả nước cũng đón mưa dông.

Đêm qua và sáng sớm nay (30/6), miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 29/6 đến 3h ngày 30/6 có nơi trên 60mm như Bình Sơn (Thái Nguyên) 162.2mm, Đồng Xuân (Phú Thọ) 152.6mm, Thịnh Hưng (Lào Cai) 77.8mm, Nà Chì (Tuyên Quang) 61.6mm. Dự báo từ sáng sớm 30/6 đến đêm 1/7, miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm/3h. Từ ngày 2/7 đến sáng 3/7, miền Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ xuất hiện mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm. Từ trưa chiều 3/7 mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần. Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Trong đó, xác suất mưa vào buổi sáng từ 55-60%, buổi chiều từ 70-80%. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 29-31 độ. Thanh Hóa đến Huế hôm nay ngày ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, ít mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo từ khoảng 1-5/7, khu vực miền Trung có khả năng đón mưa lớn diện rộng, nhất là Thanh Hoá đến Huế. Tây Nguyên sáng nay ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 26-29 độ. Nam Bộ sáng nay ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo lượng mưa trong chiều và tối nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Từ 1-3/7, mưa gia tăng ở khu vực này vào chiều và tối, cục bộ mưa to đến rất to. Hồ thuỷ điện Tuyên Quang mở thêm 2 cửa xả, cảnh báo ngập úng nhiều nơi Thủy điện Tuyên Quang sắp mở cửa xả đáy, hạ du đề phòng ngập úng Tuyên Quang: Ô tô chở 5 người trôi cả trăm mét trong dòng nước lũ Nguyễn Hoài