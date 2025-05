Thời tiết miền Bắc những ngày tới

TPO - Miền Bắc sẽ có 2 ngày ít mưa, nắng nhẹ (26-27/5), nền nhiệt thấp như mùa thu. Từ 28-29/5, khu vực này đón một đợt mưa dông lớn vào giữa tuần. Khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi hôm nay tiếp tục có mưa, trong đó Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa to đến rất to. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông rải rác vào chiều tối.

Sáng nay (26/5), khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, từ trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Hà Nội sáng nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 26-28 độ. Dự báo ngày mai (27/5), miền Bắc duy trì kiểu thời tiết như mùa thu với ngày nắng nhẹ, ít mưa, nhiệt độ cao nhất chỉ từ 27-29 độ, thấp nhất 21-23 độ, vùng núi dưới 20 độ. Từ 28-29/5, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xảy ra mưa to, riêng khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ, có nơi trên 32 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay có mưa rào và dông rải rác, riêng Đà Nẵng đến Quảng Ngãi cục bộ mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo từ đêm nay, mưa giảm ở khu vực miền Trung. Từ 28-29/5, khu vực này đón mưa rải rác nhưng ít khả năng xuất hiện mưa lớn cực đoan như những ngày qua. Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ. Nhận định trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa to. Dự báo lượng mưa ngày hôm nay ở Nam Nghệ An đến Quảng Bình từ 20-50mm, có nơi trên 100mm. Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Nam Bộ lượng mưa trong chiều và tối nay từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Mưa lớn tiếp tục ở Nghệ An đến Quảng Bình Con số kinh hoàng trong mưa lớn nhất lịch sử ở Hà Tĩnh Hà Tĩnh đón mưa dữ dội, bất thường Nguyễn Hoài