Thời điểm tốt nhất sở hữu căn hộ Resort Khải Hoàn Prime

Quý 4/2025 được xem là thời điểm “vàng” sở hữu căn hộ Khải Hoàn Prime khi dự án sắp tiến tới ký Hợp đồng mua bán (HĐMB), tiến độ xây dựng nhanh chóng cùng mức giá cạnh tranh dưới 70 triệu/m2.

Khải Hoàn Prime đảm bảo tiến độ thi công vượt trội

Khải Hoàn Prime là dự án hiếm hoi trên trục đường Lê Văn Lương, liền kề KĐT Phú Mỹ Hưng sắp tiến tới ký HĐMB ngay trong quý 4/2025. Đây là bước tiến hoàn thiện pháp lý quan trọng của Khải Hoàn Prime, giúp khách hàng an tâm sở hữu khi dễ dàng mua bán chuyển nhượng.

Song song đó, tiến độ xây dựng của dự án cũng đang được đẩy nhanh từng ngày. Tính đến đầu tháng 11/2025, dự án đã thi công đến tầng 8, các hạng mục giám sát tiến độ và chất lượng công trình được đảm bảo nghiêm ngặt với quyết tâm về đích đúng thời điểm cam kết. Đây cũng là “điểm cộng” quan trọng giúp Khải Hoàn Prime nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư.

Theo các chuyên gia, giai đoạn trước khi ký HĐMB thường được xem là thời điểm thuận lợi để người mua tìm hiểu và cân nhắc lựa chọn dự án. Khi hoàn tất thủ tục này, mặt bằng giá thường sẽ có sự điều chỉnh tương ứng với giá trị pháp lý được củng cố. Thực tế thị trường cũng cho thấy, những dự án đảm bảo tiến độ và minh bạch pháp lý thường có tính thanh khoản cao, được khách hàng ưu tiên lựa chọn.

Dự án thu hút lượng lớn khách hàng quan tâm

Hiện tại, với mức giá dưới 70 triệu đồng/m², Khải Hoàn Prime được xem là có lợi thế cạnh tranh đáng kể tại khu Nam TP.HCM. Trong khi các dự án lân cận trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ, khu vực Phú Mỹ Hưng đã vượt 90–100 triệu đồng/m² khiến người mua khó tiếp cận phân khúc căn hộ cao cấp với tài chính vừa phải.

Ông Hùng (45 tuổi) – khách hàng tham dự Lễ giới thiệu quỹ căn đặc biệt của Khải Hoàn Prime trong tháng 10/2025 chia sẻ: “Tôi thấy dự án có tiến độ tốt, chủ đầu tư cũng thông tin sẽ ký HĐMB cuối năm nay, giá cũng hợp lý. Tôi sợ giá thời gian tới sẽ còn tăng cao nên nắm cơ hội chốt sớm.”

Bên cạnh lợi thế về giá và pháp lý, Khải Hoàn Prime còn được đánh giá cao ở chất lượng không gian sống. Với mật độ xây dựng (MĐXD) chỉ khoảng 21%, thuộc top dự án có MĐXD thấp nhất TP.HCM hiện nay. Phần lớn diện tích được chủ đầu tư dành cho cây xanh, mặt nước và hệ thống tiện ích mang phong cách nghỉ dưỡng như: hồ bơi muối khoáng, quảng trường ánh sáng hơn 1.000 m², Clubhouse đa năng rộng 3.000 m², đường dạo bộ ven sông, sân thể thao, khu BBQ ngoài trời… Không gian sống được thiết kế hướng đến sự cân bằng, mang lại cảm giác thư giãn như ở resort ngay giữa lòng đô thị.

Khải Hoàn Prime cũng ghi điểm với khách hàng nhờ vị trí chiến lược trên mặt tiền đường Lê Văn Lương, sở hữu lợi thế kết nối nhanh chóng với trung tâm TP.HCM qua hệ thống hạ tầng đang ngày càng hoàn thiện: tuyến vành đai, metro, cầu đường chiến lược khu Nam. Bao quanh dự án là mạng lưới trường đại học lớn như RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Tài nguyên và Môi trường,… tạo thêm giá trị khai thác cho thuê và tiềm năng tăng giá bền vững.

Căn hộ Khải Hoàn Prime được bàn giao theo tiêu chuẩn cao cấp với mức giá dưới 70 triệu/m2

Được biết, chủ đầu tư đang đưa ra nhiều chính sách hấp dẫn hỗ trợ tài chính cho người mua nhà: chỉ cần thanh toán 15% ký HĐMB, thanh toán nhẹ nhàng chỉ 1%/tháng trong 2 năm. Hỗ trợ vay lên đến 70% giá trị căn hộ và ưu đãi 0% lãi suất trong 24 tháng và đặc biệt chủ đầu tư cam kết thuê lại căn hộ trong 2 năm đầu sau khi bàn giao nhà.

Các chuyên gia nhận định, với tiến độ thi công rõ ràng, pháp lý minh bạch và mức giá cạnh tranh, quý 4/2025 là giai đoạn thuận lợi để người mua hiện thực hóa kế hoạch an cư hoặc đầu tư tại Khải Hoàn Prime trước khi dự án thiết lập mặt bằng giá mới sau giai đoạn ký HĐMB.