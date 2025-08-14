THILOGI tăng cường mở tuyến, kết nối hàng hóa từ lào ra thị trường quốc tế

Tận dụng lợi thế vị trí địa lý là cửa ngõ ra biển của trục hành lang Đông Tây, THILOGI đầu tư phát triển hệ thống logistics trọn gói, đồng bộ, hình thành chuỗi vận chuyển khép kín, kết nối thông suốt hàng hóa từ nội địa Lào ra thị trường quốc tế, góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực biên giới.

Mở rộng mạng lưới logistics xuyên biên giới, khai thác nguồn hàng từ Lào

Theo số liệu của Bộ Công thương Lào (MOIC), trong nửa đầu năm 2025, nước này đã xuất khẩu 5,09 tỷ USD hàng hoá, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng trưởng khá ấn tượng. Nắm bắt cơ hội và phát huy vai trò cầu nối trong chuỗi cung ứng khu vực, Tập đoàn THILOGI đầu tư mở rộng mạng lưới giao nhận - vận chuyển tại các vùng kinh tế trọng điểm, cung ứng dịch vụ logistics trọn gói, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tại Lào.

Tháng 7/2025, THILOGI đưa vào hoạt động Công ty TNHH MTV THILOGI Lào tại tỉnh Attapeu, với hệ thống kho bãi hơn 10.000 m² cùng đội xe đầu kéo, sơ mi rơ moóc chuyên dụng. Công ty cung ứng dịch vụ vận tải đường bộ nội địa Lào và liên vận quốc tế quy mô lớn với giải pháp logistics trọn gói, chuyên nghiệp, gồm: đóng gói, lưu kho, thủ tục hải quan, kiểm dịch, vận chuyển hàng hóa quá cảnh, dịch vụ forwarding quốc tế… Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường, khai thác sâu nguồn hàng từ Lào, giúp THILOGI chủ động điều phối, đối lưu phương tiện và nâng cao hiệu quả vận hành tuyến vận tải xuyên biên giới.

Ông Bùi Trần Nhân Nghiêm - Phó Giám đốc Kinh doanh khu vực Lào cho biết: “THILOGI đang khai thác các tuyến cố định từ Attapeu, Sekong, Salavan, Pakse đến cảng quốc tế Chu Lai (thuộc tập đoàn THILOGI) và xuất khẩu sang các nước trong khu vực châu Á. Trong nửa đầu năm 2025, tính riêng lượng hàng hóa quá cảnh từ Lào qua cảng đã vượt mốc 700.000 tấn hàng rời và hơn 1.000 container”.

Phát triển đồng bộ hạ tầng, tăng cường mở tuyến, tạo lợi thế cho doanh nghiệp

Hiện nay, các tuyến quốc lộ (QL) huyết mạch như QL14D, QL14E, QL14B cùng các trục giao thông kết nối vùng kinh tế Tây nguyên, Nam Lào - Bắc Campuchia đang được đầu tư nâng cấp. Việc hoàn thiện hạ tầng đường bộ, kết hợp với chiến lược đầu tư của THILOGI sẽ mang đến các giải pháp logistics tối ưu, đáp ứng hiệu quả nhu cầu của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Lào.

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới vận tải xuyên biên giới, THILOGI còn tập trung phát triển cảng quốc tế Chu Lai - trung tâm trong chuỗi dịch vụ gồm: vận tải đường bộ - cảng biển - vận tải biển. Tập đoàn đã đầu tư nâng cấp bến cảng, tuyến luồng, mở rộng hệ thống kho bãi, đầu tư thiết bị xếp dỡ hiện đại, đặc biệt là tăng cường hợp tác với các hãng tàu quốc tế mở thêm các tuyến hàng hải trực tiếp từ Chu Lai đến các cảng lớn trong khu vực như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và kết nối đến Mỹ, Châu Âu…

Cảng quốc tế Chu Lai là cửa ngõ xuất khẩu chiến lược của Lào, giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm chi phí. Hàng hóa từ Lào qua cửa khẩu Nam Giang, Bờ Y đến cảng quốc tế Chu Lai chỉ khoảng một ngày, kết hợp với chuỗi dịch vụ trọn gói của THILOGI, giúp tiết giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian giao nhận, gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Với sự đầu tư bài bản, đồng bộ về hạ tầng lẫn dịch vụ, THILOGI đang hình thành hành lang logistics hiệu quả, bền vững, góp phần tăng cường hợp tác, thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế giữa Việt Nam - Lào.