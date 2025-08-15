Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 7

Ngày 15/8, tiếp tục chương trình làm việc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Ban tổ chức đại hội đã thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu khóa XI.

Theo kết quả bầu cử, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc – Chính ủy Quân khu 7 được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Lê Xuân Thế – Tư lệnh Quân khu 7 giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thiếu tướng Ngô Quang Tuấn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 7, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. Ảnh: Báo Quân khu 7

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 6 thành viên: 1. Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu. 2. Thiếu tướng Lê Xuân Thế – Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu. 3. Đại tá Lê Xuân Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu. 4. Thiếu tướng Trần Chí Tâm – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu. 5. Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu. 6. Đại tá Phạm Anh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

Cùng với đó, đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn vào văn kiện Đại hội XIV của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Phát biểu bế mạc đại hội, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 khẳng định, thành công của đại hội là khởi đầu rất thuận lợi để toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục đoàn kết thành một khối thống nhất, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, khai thác tối đa mọi nguồn lực, triển khai thực hiện hiệu quả phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá và nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới.

Quyết tâm nâng cao sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, biên phòng toàn dân, gắn chặt thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn chiến lược trọng điểm phía Nam của Tổ quốc.