Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin về khởi tố các đối tượng trong vụ dầu ăn Ofood

TPO - Vụ án sản phẩm Ofood là vụ án buôn lậu, sản xuất dầu thực vật giả quy mô lớn, biến dầu ăn chăn nuôi thành dầu ăn cho người, rất nguy hiểm mà chưa đánh giá hết những hệ luỵ liên quan sức khoẻ người dùng.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/7, đại diện Bộ Công an trả lời câu hỏi của phóng viên về tình trạng hàng giả, hàng nhái rất nóng thời gian vừa qua và những sai phạm nghiêm trọng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, hiện chúng ta đang trong cao điểm đấu tranh với sản xuất hàng giả, hàng nhái (trong 3 tháng, từ 15/5 đến 15/8/2025). Bộ Công an đang quyết tâm rất cao và sẽ đưa hoạt động này vào thường xuyên, liên tục.

Trong thời gian cao điểm, Bộ Công an đã khởi tố 124 vụ, 297 bị can liên quan; xử lý hành chính 944 vụ và 968 đối tượng.

"Qua đây cho thấy, diễn biến rất phức tạp. Thủ đoạn vi phạm hết sức tinh vi, từ khâu chuẩn bị, thành lập công ty bình phong, các hệ sinh thái, đến các hoạt động nhập nguyên liệu, sản xuất hàng giả, quảng cáo, tiêu thụ... đều đi theo một chu kỳ. Nhiều biện pháp đối phó cơ quan chức năng, mà tính chất rất nguy hiểm. Ví dụ như sản phẩm dầu ăn chăn nuôi Ofood đã đi vào bữa ăn của nhiều gia đình, nội dung này tháng trước chúng tôi đã báo cáo", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay.

Khởi tố 10 bị can trong vụ sữa Hiup

Liên quan sản phẩm sữa Hiup với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về 2 hành vi chính: Vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Chánh Văn phòng cho biết, hiện Bộ Công an đang tập trung điều tra và kết luận vụ án.

Đối với vụ án sản phẩm Ofood là vụ án buôn lậu, sản xuất dầu thực vật giả quy mô lớn, biến dầu ăn chăn nuôi thành dầu ăn cho người, rất nguy hiểm mà chưa đánh giá hết những hệ luỵ liên quan sức khoẻ người dùng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng.

Cụ thể bao gồm: Đặng Thị Phương, Công ty Nhật Minh Food về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả theo Điều 103 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Trọng Năng, Công ty Minh Phú và Công ty An Dương về tội Buôn lậu theo Điều 188; Đỗ Thị Ngọc Mai, liên quan hoạt động của Công ty An Hưng Phước và Công ty Phước Thành, cũng về tội Buôn lậu.

Về trách nhiệm cơ quan chức năng đến đâu, người tham gia quảng cáo các sản phẩm như thế nào, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, hiện hai vụ án đang trong quá trình điều tra, trên tinh thần tập trung, khẩn trương nhưng hết sức chặt chẽ, khách quan, đúng bản chất.

"Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ những sơ hở, lỗ hổng trong quy định pháp luật để có kiến nghị liên quan", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu rõ.