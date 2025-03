Thiếu niên 17 tuổi mang súng xông lên máy bay Jetstar

TPO - Một thiếu niên mang theo súng ngắn đã vượt qua hàng rào an ninh của sân bay Avalon ở bang Victoria của Úc để xông lên chuyến bay thương mại. Vụ việc khiến sân bay phải đóng cửa và tất cả các chuyến bay cùng ngày đều bị hủy.

Theo tờ AAP, cảnh sát bang Victoria vừa được gọi đến sân bay Avalon vào chiều 6/3 (giờ địa phương), sau khi nhận được thông báo về việc một thiếu niên mang súng cố gắng lên chuyến bay của Hãng hàng không Jetstar.

Thanh tra cảnh sát bang Victoria là Michael Reid cho biết thiếu niên 17 tuổi đã trèo qua lỗ hổng trên hàng rào an ninh của sân bay, trước khi đi bộ đến chuyến bay chở khoảng 150 hành khách đang chuẩn bị cất cánh đi Sydney của Jetstar.

Daily Mail mô tả, thiếu niên 17 tuổi đã cố gắng trèo lên cầu thang phía trước vào khoang máy bay, nhưng sau đó thanh niên bị ba hành khách phát hiện và khống chế.

"Đây hẳn là một sự cố vô cùng kinh hoàng đối với những hành khách trên máy bay, chúng tôi thực sự khen ngợi lòng dũng cảm của các hành khách đã khống chế được người thiếu niên", Reid nói và tiết lộ thêm rằng cảnh sát đã bắt giữ thiếu niên và tìm thấy đạn thật cùng với một khẩu súng ngắn.

Cơ quan chức năng của Úc đang điều tra động cơ của vụ việc và trao đổi với các sĩ quan chống khủng bố. Tuy nhiên, cảnh sát nhận định rằng vẫn còn quá sớm để coi hành động này có liên quan đến khủng bố, vì người ta tin rằng thiếu niên đã trèo qua một cái lỗ trên hàng rào.

Trước vụ việc vừa nêu, sân bay Avalon - sân bay bận rộn thứ hai của bang Victoria - buộc phải đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Do đó, tất cả các chuyến bay dự kiến vào tối 6/3 đến/đi từ sân bay Avalon đều bị hủy và buộc chuyển hướng.

Được biết, Úc là quốc gia có quy định khắt khe nhất thế giới về quyền sở hữu súng và việc một người cố ý mang súng vào nước này mà không có sự chấp thuận trước là bất hợp pháp.

Hiện tại, người Úc trên 18 tuổi cần trải qua khóa huấn luyện an toàn với quá trình kiểm tra lý lịch 28 ngày trước khi mua súng; phải có giấy phép sử dụng súng và cung cấp thông tin về nơi bảo quản súng. Đặc biệt, người dân cần phải có lý do chính đáng để sở hữu súng vì giới chức không chấp nhận lý do tự vệ như ở Mỹ.

Kim Thảo