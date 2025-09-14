Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Thiết kế nhà đậm chất chất truyền thống cho diện tích đất 100m2

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công trình được kiến tạo như một chốn tĩnh tại giữa nhịp sống đô thị, nơi con người có thể tìm lại sự cân bằng và gắn kết với thiên nhiên.

Lấy cảm hứng từ tinh thần truyền thống bản địa Việt Nam, ngôi nhà hòa quyện giữa vật liệu tự nhiên, nghề thủ công truyền thống và ngôn ngữ kiến trúc tối giản.

6.jpg
1.jpg

Hệ mái ngói truyền thống, mảng xanh bản địa và sân nhỏ với cây mít, cây chuối, hoa giấy... giúp công trình hòa vào cảnh quan xung quanh, như một phần tự nhiên của đất.

5.jpg

Ngôi nhà sử dụng những vật liệu mang dấu vết của thời gian: vôi vữa, gỗ, đá mài, tre, gạch nung thủ công, vải lanh, mây đan... giống như một ngôi nhà ẩn mình giữa phố thị, mang lại cảm giác an trú và chữa lành.

4.jpg
1-1.jpg
7.jpg
6-1.jpg

Thiết kế không thể thiếu các chi tiết như: cửa sổ lớn, ô gió,...để ánh sáng có thể len lỏi, giúp công trình không bị tách biệt và sống với thiên nhiên một cách tĩnh lại. Để tạo chất cảm cho công trình, các yếu tố truyền thống Việt được chắt lọc và chuyển hóa như gạch gốm, mành tre, bàn ghế mây tre, bậu cửa...

21.jpg
10.jpg
11.jpg

Không gian nội thất tạo cảm giác “chạm vào được” từ bề mặt tường thô mịn, đến khung cửa gỗ kính xanh nhẹ nhàng, hệ tủ đồ với những thanh gỗ xếp cùng nhau. Giúp không gian gần gũi mà không hoài cổ, bản địa mà vẫn đương đại.

op2-14.jpg
op2-1.jpg
op2-5.jpg
Thúy Hiền
D12- Architects
#thiết kế nhà truyền thống #nhà đất 100m2 #kiến trúc tối giản #vật liệu tự nhiên #ngôi nhà giữa phố thị #kiến trúc Việt Nam #mẫu nhà đẹp

Cùng chuyên mục