Thiết kế ngôi nhà 80m2 đầy ắp 'ký ức' con gái tặng mẹ

TPO - Là món quà con gái muốn dành tặng cho mẹ của mình: một không gian sống an yên, xanh mát, và đầy ắp ký ức nơi mẹ có thể thong thả uống trà, nghe chim hót, và sống những năm tháng tuổi già nhẹ nhàng như một bài thơ.

Ngôi nhà được thiết kế theo tinh thần giản dị, gần gũi, kết hợp hài hòa giữa cái mới và cái xưa cũ, từ vật liệu, đồ nội thất đến cách tổ chức không gian.

Hồ nước trước hiên trở thành điểm nhấn nhẹ nhàng, nơi bước chân ai cũng chậm lại, để rồi khẽ chạm vào những vệt nắng và làn gió mát len qua bức tường bông gió đầy hoài niệm.

Bước qua cửa chính , không gian bên trong nhà hiện lên giản dị gần gũi, ấm áp. Lấy bàn ăn và khu bếp làm trung tâm kết nối các không gian giúp di chuyển thuận tiện và rút ngắn khoảng cách sử dụng, một cách thể hiện sự thấu hiểu và quan tâm sâu sắc từ người con và đội ngũ thiết kế.

Không gian sống không rộng lớn nhưng đủ đầy tiện nghi. Những ô cửa lớn thoáng đãng, đón nắng, gió và cây xanh, tạo nên một vùng sinh khí mát mẻ an lành cho chủ nhân ngôi nhà.

Từng món đồ cũ: chiếc tủ, bàn trà, những vật dụng mang dấu ấn thời gian không bị thay thế mà được giữ gìn và đặt vào đúng vị trí, hòa quyện vào không gian mới một cách mộc mạc và đầy trân trọng .