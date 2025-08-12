Thiết bị chăm sóc mẹ và bé Kamidi được Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tin tưởng sử dụng tại các phòng lưu trú

Ngày 29/7 vừa qua, thương hiệu Kamidi chính thức bàn giao và đưa vào sử dụng bộ thiết bị chăm sóc mẹ và bé hiện đại tại các phòng nội trú của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Đây là bước tiến mới trong nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ hậu sản, giúp sản phụ tiếp cận với các giải pháp chăm sóc tiêu chuẩn cao ngay trong thời gian lưu viện.

Lễ trao tặng các thiết bị chăm sóc mẹ và bé của thương hiệu Kamidi và Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

Tăng cường hỗ trợ sản phụ tại khu nội trú bằng thiết bị hiện đại

Sáng 29/7, thương hiệu Kamidi - Thương hiệu mẹ và bé uy tín tại Việt Nam- đã tiến hành bàn giao bộ thiết bị chăm sóc sức khỏe trị giá gần 100 triệu đồng cho Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Các thiết bị được bàn giao hiện đã được đưa vào sử dụng tại khu vực lưu trú, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh tại bệnh viện. Đây đều là những sản phẩm được kiểm định chất lượng, đạt chuẩn an toàn và phù hợp với môi trường bệnh viện.

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Mạnh Cường - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hola Kids (đơn vị sở hữu thương hiệu Kamidi) cho biết: “Chúng tôi không chỉ hướng đến cung cấp những thiết bị tiện ích cho từng gia đình, mà còn mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cộng đồng. Việc đưa thiết bị vào sử dụng thực tế tại phòng lưu trú của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An là một phần trong cam kết dài hạn của Kamidi nhằm hỗ trợ hệ thống chăm sóc sức khỏe mẹ và bé trên cả nước.”

Đại diện phía thương hiệu Kamidi, ông Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại lễ trao tặng

Góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản tại địa phương

Là bệnh viện công lập đầu tiên tại Nghệ An đạt danh hiệu “Bệnh viện nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An luôn tiên phong trong các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc mẹ và bé. Việc tích cực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại tại phòng bệnh không chỉ giúp cải thiện trải nghiệm lưu viện của sản phụ mà còn góp phần lan tỏa những chuẩn mực y tế tiên tiến.

Tiến sĩ, Bác sĩ nội trú Trần Văn Cương - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã chia sẻ: “Món quà của Kamidi không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho đội ngũ y, bác sĩ và các sản phụ đang điều trị tại bệnh viện. Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng hiệu quả các thiết bị này để phục vụ tốt nhất cho công tác chăm sóc và điều trị”.

Tăng cường hướng dẫn kỹ năng thực hành cho mẹ sau sinh

Ngay sau buổi lễ bàn giao, các thiết bị đã được bệnh viện tin tưởng đưa vào sử dụng tại phòng lưu trú sau sinh - nơi dành cho các sản phụ có nhu cầu chăm sóc đặc biệt. Tại đây, điều dưỡng bệnh viện trực tiếp hướng dẫn sản phụ cách sử dụng máy hút sữa, tiệt trùng bình sữa bằng các thiết bị Kamidi.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ y tế và thiết bị hỗ trợ đã giúp các sản phụ được tiếp cận với quy trình chăm sóc hiện đại, tiết kiệm thời gian, đảm bảo an toàn vệ sinh, đồng thời tăng hiệu quả trong việc duy trì sữa mẹ - nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất trong giai đoạn đầu đời của trẻ.

Tiến sĩ, Bác sĩ nội trú Trần Văn Cương bày tỏ sự trân trọng trước sự đồng hành và hỗ trợ từ Kamidi

Cam kết dài hạn của Kamidi cùng cộng đồng mẹ và bé

Với Slogan “Hiểu điều mẹ muốn”, Kamidi hướng đến việc đồng hành cùng các mẹ bỉm hiện đại trong hành trình nuôi con khoa học, an toàn và tiện lợi. Thương hiệu không ngừng cải tiến công nghệ, đảm bảo tiêu chuẩn y tế và thân thiện với người dùng.

Sự kiện bàn giao thiết bị chăm sóc mẹ và bé tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An không chỉ là một hoạt động cộng đồng đơn lẻ, mà còn là dấu ấn thể hiện rõ cam kết lâu dài của Kamidi trong hành trình đồng hành cùng Mẹ. Với sứ mệnh mang đến những giải pháp chăm sóc hiện đại, an toàn và nhân văn cho mẹ và bé, Kamidi không ngừng cải tiến sản phẩm, mở rộng hợp tác với các bệnh viện đầu ngành để đóng góp tích cực vào công cuộc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản trên toàn quốc.

Trong thời gian tới, Kamidi sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị sẻ chia, đồng hành cùng các gia đình Việt trên hành trình nuôi con khoa học - yêu thương - vững vàng từ những điều nhỏ nhất. Danh sách các cửa hàng phân phối sản phẩm thương hiệu Kamidi chính hãng tại Nghệ An.

