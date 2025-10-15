Thiên tai liên tiếp tàn phá, Đắk Lắk đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 213 tỷ đồng

TPO - Liên tiếp hứng chịu mưa lớn, lũ, dông lốc và sạt lở ước thiệt hại hơn 119 tỷ đồng, Đắk Lắk đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 213 tỷ đồng.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, đề nghị hỗ trợ hơn 213 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trong 10 tháng đầu năm 2025.

Theo thống kê từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Đắk Lắk xảy ra 13 trận thiên tai, gồm 7 đợt mưa lớn, lũ, ngập lụt và 6 trận dông, lốc, sét, mưa đá, ước tổng thiệt hại hơn 119 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Đắk Lắk hứng chịu 13 đợt thiên tai.

Thiên tai không gây thiệt hại về người nhưng đã làm 18 nhà dân bị hư hỏng, 84 lượt nhà bị ngập, 15 điểm trường bị ảnh hưởng, trong đó có 8 phòng học hư hỏng và hơn 1.200m tường rào bị sập.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hơn 4.000ha cây trồng các loại bị thiệt hại, bao gồm 3.881ha lúa, 60ha ngô và hoa màu, 197ha cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm; 38 con gia súc bị chết, 670 con gia cầm bị cuốn trôi.

Ngoài ra, nhiều tuyến kênh mương, đường giao thông, công trình cấp nước, trường học bị xói lở, hư hỏng nghiêm trọng, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân.

Để khắc phục hậu quả bước đầu, UBND tỉnh đã bố trí 18 tỷ đồng từ nguồn lực địa phương, gồm 13 tỷ đồng từ dự phòng ngân sách tỉnh, 2 tỷ đồng từ kinh phí bảo trì công trình thủy lợi của Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk và 3 tỷ đồng từ Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2025. Nguồn kinh phí này chủ yếu được sử dụng để hỗ trợ dân sinh, phục hồi sản xuất, khắc phục khẩn cấp các công trình thiết yếu.

Tuy nhiên, do khối lượng thiệt hại lớn và vượt quá khả năng cân đối của địa phương, tỉnh đề xuất Trung ương hỗ trợ hơn 213 tỷ đồng, chiếm 80% tổng nhu cầu khắc phục. Trong đó, hơn 17 tỷ đồng dành cho hỗ trợ sản xuất nông nghiệp khôi phục vùng bị thiên tai; số tiền còn lại để sửa chữa, phục hồi các công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng.

UBND tỉnh cho biết, việc sớm được Trung ương hỗ trợ sẽ giúp ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, bảo đảm an toàn công trình và hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.