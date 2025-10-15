Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thiên tai liên tiếp tàn phá, Đắk Lắk đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 213 tỷ đồng

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên tiếp hứng chịu mưa lớn, lũ, dông lốc và sạt lở ước thiệt hại hơn 119 tỷ đồng, Đắk Lắk đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 213 tỷ đồng.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, đề nghị hỗ trợ hơn 213 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trong 10 tháng đầu năm 2025.

Theo thống kê từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Đắk Lắk xảy ra 13 trận thiên tai, gồm 7 đợt mưa lớn, lũ, ngập lụt và 6 trận dông, lốc, sét, mưa đá, ước tổng thiệt hại hơn 119 tỷ đồng.

tienphong-11-4.jpg
Từ đầu năm đến nay, Đắk Lắk hứng chịu 13 đợt thiên tai.

Thiên tai không gây thiệt hại về người nhưng đã làm 18 nhà dân bị hư hỏng, 84 lượt nhà bị ngập, 15 điểm trường bị ảnh hưởng, trong đó có 8 phòng học hư hỏng và hơn 1.200m tường rào bị sập.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hơn 4.000ha cây trồng các loại bị thiệt hại, bao gồm 3.881ha lúa, 60ha ngô và hoa màu, 197ha cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm; 38 con gia súc bị chết, 670 con gia cầm bị cuốn trôi.

Ngoài ra, nhiều tuyến kênh mương, đường giao thông, công trình cấp nước, trường học bị xói lở, hư hỏng nghiêm trọng, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân.

Để khắc phục hậu quả bước đầu, UBND tỉnh đã bố trí 18 tỷ đồng từ nguồn lực địa phương, gồm 13 tỷ đồng từ dự phòng ngân sách tỉnh, 2 tỷ đồng từ kinh phí bảo trì công trình thủy lợi của Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk và 3 tỷ đồng từ Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2025. Nguồn kinh phí này chủ yếu được sử dụng để hỗ trợ dân sinh, phục hồi sản xuất, khắc phục khẩn cấp các công trình thiết yếu.

Tuy nhiên, do khối lượng thiệt hại lớn và vượt quá khả năng cân đối của địa phương, tỉnh đề xuất Trung ương hỗ trợ hơn 213 tỷ đồng, chiếm 80% tổng nhu cầu khắc phục. Trong đó, hơn 17 tỷ đồng dành cho hỗ trợ sản xuất nông nghiệp khôi phục vùng bị thiên tai; số tiền còn lại để sửa chữa, phục hồi các công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng.

UBND tỉnh cho biết, việc sớm được Trung ương hỗ trợ sẽ giúp ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, bảo đảm an toàn công trình và hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #thiên tai #hỗ trợ #thiệt hại #bão lũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục