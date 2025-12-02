Thị trường trái phiếu hồi phục, doanh nghiệp uy tín dẫn nhịp phát hành công chúng

Trái phiếu doanh nghiệp đang phục hồi nhờ lãi suất tiết kiệm thấp, nhu cầu tìm kênh đầu tư an toàn tăng và tiêu chuẩn minh bạch ngày càng cao. Sự tham gia của các doanh nghiệp uy tín với lãi suất hấp dẫn cũng góp phần củng cố niềm tin và thu hút nhà đầu tư trở lại.

Tín dụng thấp, chứng khoán dao động - nhà đầu tư tìm kênh ổn định

Trong hơn một năm trở lại đây, thị trường tài chính Việt Nam cho thấy rõ xu hướng chuyển dịch dòng tiền từ các kênh truyền thống như gửi tiết kiệm ngân hàng sang các sản phẩm đầu tư ổn định hơn. Lãi suất tiết kiệm tại nhiều ngân hàng vẫn duy trì ở mức thấp, trong khi thị trường chứng khoán liên tục biến động do tác động của nhiều yếu tố cả vĩ mô lẫn tâm lý đầu tư. Chính vì vậy, số đông nhà đầu tư đặc biệt các hộ gia đình, cá nhân bắt đầu tìm kiếm những kênh đầu tư ít rủi ro, mang lại dòng tiền ổn định hơn.

Trong bối cảnh đó, trái phiếu doanh nghiệp với đặc trưng lãi suất cố định, kỳ hạn rõ ràng và trả lãi định kỳ trở thành lựa chọn được nhiều người cân nhắc. So với cổ phiếu chịu biến động cao, hoặc gửi tiết kiệm với lãi suất thấp, trái phiếu doanh nghiệp mang lại một sự cân bằng giữa lợi tức và mức độ an toàn, phù hợp với nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp đến trung bình.

Trong báo cáo quý III/2025 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đến cuối quý III/2025 đạt khoảng 1,27 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với đầu năm tương đương khoảng 7,4% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế. Trong quý III/2025, tổng giá trị phát hành TPDN đạt 129.319 tỷ đồng, dù giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn phản ánh sức cầu ổn định từ thị trường.

Tỷ trọng phát hành trái phiếu riêng lẻ và công chúng của các năm theo báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam quý III/2025 của VBMA.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, thống kê của VBMA cũng cho thấy phần lớn phát hành trái phiếu vẫn thuộc dạng riêng lẻ tức chỉ dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Trong khi đó, phát hành ra công chúng chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ. Điều này khiến các sản phẩm phát hành đại chúng vốn mở cửa cho cả nhà đầu tư phổ thông trở nên khan hiếm hơn, trong khi nhu cầu từ thị trường lại ngày càng lớn. Các đợt phát hành đại chúng vì vậy được đánh giá có dư địa phát triển đáng kể, nhất là khi yếu tố minh bạch và kiểm soát rủi ro ngày càng được coi trọng.

Điểm sáng từ đợt phát hành của F88

Trong nhóm các đơn vị phát hành, những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh minh bạch, báo cáo tài chính được kiểm toán và lịch sử thực hiện nghĩa vụ trái phiếu tốt thường thu hút nhà đầu tư hơn. Gần đây, F88 là một trong những cái tên đáng chú ý khi lần đầu triển khai phát hành trái phiếu ra công chúng với quy mô 1.000 tỷ đồng. Theo phương án được công bố, F88 sẽ chào bán chia làm 3 lô với kỳ hạn 24 tháng và lãi suất cố định 10%/năm, trả lãi định kỳ mỗi 3 tháng.

Đợt đầu tiên trị giá 300 tỷ đồng, mở bán từ ngày 10/1/2026, Đợt hai tiếp tục phân phối 300 tỷ đồng trong quý I-II/2026. Đợt cuối trị giá 400 tỷ đồng, dự kiến phát hành từ quý II đến quý IV/2026. Mỗi đợt có thời gian chào bán tối đa 90 ngày và khoảng cách giữa các đợt không vượt 12 tháng. Mức sinh lời 10%/năm được đánh giá hấp dẫn trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm phổ biến chỉ dao động quanh mức 4-5%/năm, trong khi lãi suất bình quân trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường theo báo cáo VBMA chỉ khoảng 7,18%/năm. Kỳ hạn 24 tháng cũng phù hợp với nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ổn định trong trung hạn, không quá dài để bị khóa vốn quá lâu, đồng thời đủ thời gian để doanh nghiệp huy động, sử dụng vốn và tạo ra hiệu quả kinh doanh.

F88 sẽ chào bán chia làm 3 lô với kỳ hạn 24 tháng và lãi suất cố định 10%/năm.

Ngoài mức lợi suất cạnh tranh, F88 còn thu hút sự quan tâm nhờ nền tảng tài chính minh bạch và lịch sử thực hiện nghĩa vụ trái phiếu tốt. Trong nhiều năm, doanh nghiệp duy trì đầy đủ nghĩa vụ chi trả lãi và gốc trái phiếu, kể cả giai đoạn 2023 - thời điểm F88 chịu nhiều áp lực truyền thông nhưng vẫn thực hiện thanh toán đúng hạn. Việc chuyển sang phát hành đại chúng - một hình thức yêu cầu chuẩn mực minh bạch cao hơn và phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép cho thấy nỗ lực củng cố uy tín của doanh nghiệp và mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư phổ thông.

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, việc tìm kiếm một kênh đầu tư vừa an toàn vừa sinh lời trở nên cấp thiết. Trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng, đặc biệt những thương hiệu uy tín như F88 đang góp phần tạo thêm lựa chọn cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, mở ra cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư cá nhân. Đây không chỉ là lựa chọn giúp bảo toàn vốn và tối ưu lợi suất, mà còn thể hiện xu hướng chuyển dịch dòng tiền thông minh, hướng tới sự ổn định và minh bạch trong đầu tư.