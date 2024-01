Thị trường Tết 'nóng' từng ngày

Nhộn nhịp

Trưa 11/1, tại chợ Bến Thành (quận 1), nhiều quầy hàng bánh mứt, trà - cà phê, thực phẩm khô như mực tẩm cay, khô bò xé sợi… thu hút khá đông khách hàng đến chọn lựa, mua sắm.

Nét vui hiện rõ trên gương mặt, nhanh tay đóng gói và hút chân không gần chục ki-lô-gam các loại mứt, khô bò, tôm khô… cho khách gửi đi nước ngoài, bà Nguyễn Thị Trang, chủ sạp thực phẩm khô chế biến, cho biết: “Vài ngày gần đây, lượng khách đến chợ mua sắm khả quan hơn.

Khách du lịch đến chợ mua thực phẩm về làm quà, khách trong nước mua hàng Tết gửi cho người thân ở nước ngoài. Nhờ vậy, sức mua dần tăng lên. Với đà này, trong những ngày tới, sức mua sẽ còn tốt hơn” - bà Trang kỳ vọng.

Tại chợ Bình Tây (quận 6), nơi phân phối các mặt hàng bánh kẹo, mứt Tết và hàng hóa khác đến các tỉnh thành trong nước, sức mua cũng “nóng” dần.

Cẩn thận đóng những thùng hàng Tết để gửi cho kịp chuyến xe trưa đi miền Trung, ông Lê Văn Thành (chủ sạp thực phẩm chế biến Thành) chia sẻ: “Khách không đến trực tiếp tại chợ nhưng mua qua online (trực tuyến) nhiều lắm.

Đa số là bạn hàng quen, họ chỉ cần xem các sản phẩm tôi đăng trên Facebook, Zalo, sau đó gọi điện thoại “chốt đơn”. Tuy sức mua năm nay, tính đến hiện tại vẫn chưa thể bằng so với hồi trước dịch, nhưng trong tình hình kinh tế khó khăn, được như thế này là mừng rồi”.

Bà Ứng Thị Liên, trưởng ngành hàng bánh kẹo chợ, mứt Bình Tây, cho biết, 80% hàng bánh kẹo, mứt dịp Tết tại chợ đều nhập nguồn sản xuất trong nước, ưu tiên rõ nguồn gốc, xuất xứ và hạn sử dụng.

“Nhiều mặt hàng sản xuất thủ công nhưng chúng tôi vẫn yêu cầu các cơ sở cung cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, nơi mua hàng để khi cần mình có thể truy được nguồn gốc. Giá cả năm nay hầu như không tăng, dù nguyên liệu đầu vào cao hơn nhưng chúng tôi chấp nhận lời ít lại, để ai cũng có thể mua được những sản phẩm cho ngày Tết” - bà Liên nói.

Khảo sát giá tại nhiều chợ truyền thống khác như Thị Nghè, Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), Hòa Bình, An Đông (quận 5), Phú Lâm (quận 6)…, các mặt hàng Tết đều có giá bình ổn.

Cụ thể, mứt bí là 60.000 đồng/kg, mứt gừng 90.000-120.000 đồng/kg, nho sấy dẻo 150.000 đồng/kg, me ngào đường 170.000-180.000 đồng/kg, hạt điều 200.000 đồng/kg, hạt mắc-ca 250.000 đồng/kg…

“Kinh tế khó khăn đã khiến nhu cầu và thói quen mua sắm Tết của người tiêu dùng dần thay đổi. Họ dè dặt hơn và tiêu dùng thông minh hơn. Do đó, người mua cũng cân nhắc lựa chọn những sản phẩm có uy tín, giá cả hợp lý với mục đích chi tiêu rõ ràng. Khoảng giữa tháng Chạp, sức mua sẽ khả quan hơn” - chị Lê Thị Chi, tiểu thương chợ An Đông, nói.

Chợ đầu mối cũng tấp nập

Ông Lê Văn Tiển, Giám đốc Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, cho biết, trước Tết 1 tháng, chợ tăng lượng hàng khoảng 8% so với năm 2023, tương ứng 2.500 tấn/ngày đêm. Từ ngày 4 - 9/2 (25-30 tháng Chạp), lượng hàng tăng khoảng 10%, có ngày tăng tới 50% so với bình thường. Riêng mặt hàng thịt heo, ngày 8/2 (29 tháng Chạp), lượng hàng về dự kiến tăng 100% so với bình thường, ở mức 780 tấn/ngày đêm.

Ông Nguyễn Đăng Phú, Phó giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền, cho biết, công tác tích trữ hàng hóa phục vụ Tết Giáp Thìn đang được khẩn trương chuẩn bị. Trung bình, lượng thịt giao dịch tại chợ đầu mối Bình Điền đạt 250 tấn/ngày, rau vào khoảng 700 tấn…; riêng lượng hàng hóa dịp Tết năm nay dự báo tăng từ 3-5 lần ngày bình thường.