Thị trường bất động sản sẽ bùng nổ nguồn cung

TPO - Những năm gần đây, thị trường bất động sản chịu tác động mạnh của đại dịch COVID-19, làm gián đoạn nguồn cung và đẩy giá nhà đất tăng cao. Tuy nhiên, sắp tới đây, sự bùng nổ của thị trường sẽ không nằm ở giá cả mà sẽ bùng nổ về nguồn cung.

Đua nhau bung hàng

Tập đoàn Bcons vừa khởi công dự án Bcons Bình An - Đông Tây (phường Dĩ An, TPHCM). Dự án hình thành trên khu đất 30.000 m2, có tổng vốn đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng với tòa tháp đôi cao 39 tầng. Dự án Bcons Bình An - Đông Tây có vị trí đắc địa, khi toạ lạc ngay trục đường Thống Nhất nối liền với Xa lộ Hà Nội, liền kề đô thị Đại học Quốc gia TPHCM.

“Chúng tôi hi vọng rằng sau khi đưa dự án vào hoạt động năm 2028, sẽ một phần đóng góp cho quy mô đô thị khu vực đã được định hình như là một trung tâm cho đổi mới, chuyển đổi số và sáng tạo”, ông Dương Kim Quân - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bcons nói.

Tương tự, Công ty CP Địa ốc Tân Vạn (TV Holdings) đã khởi công và ký kết hợp tác phát triển dự án Fresia Riverside ở (phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Dự án Fresia Riverside có diện tích hơn 7.800 m2, nằm trên mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa. Theo quy hoạch, Fresia Riverside có quy mô 30 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp ra thị trường 1.153 căn hộ.

Mật độ xây dựng dự án chỉ khoảng 32%, phần lớn diện tích dành cho mảng xanh, lối đi bộ, sân chơi và hồ bơi. Các căn hộ tại Fresia Riverside có diện tích từ 30 - 60 m2, có thiết kế thông minh, đảm bảo đầy đủ công năng, đáp ứng nhu cầu an cư của nhiều đối tượng khách hàng. Ngoài ra, Fresia Riverside còn có căn hộ duplex diện tích từ 70 - 116 m2.

Tương tự, một dự án vừa mới được giới thiệu ra thị trường mang tên Happy One Sora tại mặt đường quốc lộ 1K của TPHCM. Ông Trịnh Xuân Hà, Tổng Giám đốc điều hành Vạn Xuân Group cho biết, Happy One Sora hấp dẫn bởi sản phẩm hữu hạn, chỉ 507 sản phẩm gồm căn hộ và shophouse với mức giá chỉ từ 45,9 triệu đồng/m2. Kiến trúc 2 tòa tháp với các khu vườn Nhật bốn mùa và sân vườn giật cấp từ tầng 17 - 24 tạo cho dự án vẻ đẹp nổi trội tại khu vực.

Còn Tập đoàn Solia giới thiệu dự án Khu đô thị The Solia tại huyện Bến Lức (Long An cũ), nay thuộc tỉnh Tây Ninh. Đồng thời ký kết hợp tác chiến lược với CASA Holdings nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động kinh doanh, marketing và phân phối dự án.

Tọa lạc ngay mặt tiền tuyến Vành đai 4, dự án The Solia có vị trí kết nối trọng yếu giữa TPHCM và Tây Nam Bộ, nơi được quy hoạch thành vùng động lực mới với loạt cao tốc, cảng và khu công nghiệp chiến lược. Với diện tích 20,5ha, The Solia sở hữu quy hoạch chỉnh chu, pháp lý rõ ràng và hệ thống tiện ích đồng bộ đã hiện hữu.

Ông Phạm Minh Tùng - Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Solia chia sẻ:“Chúng tôi đã chuẩn bị suốt nhiều năm với các quỹ đất chiến lược và giờ là thời điểm để bứt phá. The Solia là phát pháo đầu tiên cho chuỗi đô thị mang đậm dấu ấn Solia Group - khác biệt, chuyên nghiệp và bền vững”.

Trước đó không lâu, tại Cần Giuộc, dự án The 826EC quy mô hơn 15 ha của chủ đầu tư Hai Thành đã chào bán hơn 200 nền đất thổ cư với giá từ 35 triệu đồng/m2, ghi nhận giao dịch khá ổn. Dự án đất nền Saigon Riverpark liên tục tổ chức các sự kiện nội bộ để chào bán các sản phẩm còn lại ra thị trường. Đồng thời, giá thứ cấp của dự án này ghi nhận tăng trên dưới 10% so với giá thời điểm cuối năm 2024.

Ngoài ra, các dự án như King Hill Residences Long An, The Sky Riverside, Khu dân cư Phước Đông Garden, Saigon Fortune Long An, Long Cang River Park, Khu dân cư Rạng Đông, Khu dân cư đô thị Phường 3, Phước Đông New City... cũng rộn ràng “làm sóng” để đáp ứng nhu cầu thứ cấp.

Cũng tại Long An, Công ty SEA Holdings triển khai bán hàng giai đoạn tiếp theo của dự án chung cư Destino Centro. Dự án này có 5 block chung cư, gồm 2.000 sản phẩm, giai đoạn I được doanh nghiệp mở bán từ tháng 11/2024, tới tháng 1/2025 đã giao dịch xong 2 block chung cư.

Sẽ bùng nổ nguồn cung

Phát biểu tại diễn đàn “Đầu tư bất động sản trong kỷ nguyên mới: Tư duy mới - Vận hội mới”, ông Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cen Group cho biết, điểm đáng chú ý nhất hiện nay là tinh thần quyết liệt và sự chuyển biến mạnh mẽ của chính sách.

Với tinh thần đó, thủ tục pháp lý trong thời gian tới hứa hẹn sẽ được rút gọn, thuận tiện hơn. Đây chính là điểm nghẽn lâu nay của thị trường, khi hàng loạt dự án vướng mắc giấy tờ, mất nhiều năm mới hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Cùng với đó, việc các cấp lãnh đạo nhất quán quyết tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển, đang tạo ra không khí lạc quan trong cộng đồng doanh nghiệp.

Giai đoạn vừa qua, thị trường đã trải qua nhiều biến động lớn. Những năm gần đây, thị trường chịu tác động mạnh của đại dịch COVID-19, làm gián đoạn nguồn cung và đẩy giá nhà đất tăng cao. Tuy nhiên, sắp tới đây, sự bùng nổ của thị trường sẽ không nằm ở giá cả. Giá nhà tăng cao khiến người dân rất khó tiếp cận. Thay vào đó, thị trường sẽ bùng nổ về nguồn cung.

Theo ông Vũ, sau 10 năm thiếu nguồn cung trầm trọng, thị trường đang bắt đầu một chu kỳ mới, với hàng loạt dự án quy mô lớn sẽ được triển khai. Trước kia, một dự án 1.000 ha đã được coi là rất lớn, thì giờ đây, các siêu đô thị 1.700 ha, 4.000 ha, thậm chí tới 10.000 ha đang dần hình thành.

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cũng đánh giá cao những động thái cải cách mạnh mẽ thời gian qua. Cơ hội lớn nhất của doanh nghiệp đến từ việc cả hệ thống chính trị thay đổi tư duy, xác định rõ các vấn đề cần đổi mới và vai trò của Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân cũng như việc ứng dụng công nghệ trong quản lý.

Đồng thời, cơ sở hạ tầng được hoàn thiện sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển về quy mô lẫn chất lượng, tạo ra những đô thị mới, các khu công nghiệp, dịch vụ quy mô lớn hơn.