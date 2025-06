Doanh nghiệp bất động sản chạy đua đảo nợ trái phiếu

TPO - Trong năm nay, áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ sẽ tăng cao, nhất là lĩnh vực bất động sản với hơn 130.000 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp địa ốc phải lên phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ để thanh toán khoản gốc, lãi đến hạn của lô trái phiếu trước đó.

Tuần này, có 34 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 24 công ty trả cổ tức bằng tiền, 5 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, 2 công ty thưởng cổ phiếu, 3 doanh nghiệp trả cổ tức hỗn hợp.

Trả nợ cũ

Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị 660 tỷ đồng, được đảm bảo bằng tài sản.

Lô trái phiếu dự kiến có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 2 kỳ tính lãi đầu tiên cố định 11%/năm, các kỳ tính lãi còn lại cố định 9,8%/năm. Trong đó, kỳ tính lãi được tính là mỗi 6 tháng liên tục kể từ ngày phát hành cho đến ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để thanh toán khoản gốc đến hạn của trái phiếu NLG2018001 có giá trị 660 tỷ đồng, đáo hạn ngày 19/6. Theo đó, thời gian phát hành và sử dụng vốn dự kiến trong quý III/2025.

Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư Nam Long cũng thông qua sử dụng các tài sản gồm cổ phần của NLG tại Công ty CP Nam Long VCD, phần vốn góp của NLG tại Công ty TNHH Paragon Đại Phước và các tài sản khác thuộc sở hữu của NLG hoặc các bên thứ ba khác (nếu có) vào từng thời điểm theo quyết định của người có thẩm quyền để làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu.

Tài sản đảm bảo ban đầu của lô trái phiếu là gần 38,6 triệu cổ phiếu của Công ty CP Nam Long VCD có giá trị 990 tỷ đồng, tương đương 25.680 đồng/cổ phiếu, theo Chứng thư thẩm định giá ngày 17/4.

Theo báo cáo của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm 2025 sẽ tăng cao, nhất là lĩnh vực bất động sản với giá trị hơn 130.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp bộc lộ tình trạng khó khăn trong việc thanh toán các khoản trái phiếu đến hạn.

Mới đây, Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land - mã chứng khoán: CRE) đã gia hạn lô trái phiếu CRE202001 trị giá 500 tỷ đồng, kéo dài kỳ hạn đến ngày 13/10 thay vì ngày 31/1. Lãi suất trái phiếu cũng được điều chỉnh từ mức cố định 12%/năm thành 10,5%/năm và bắt đầu được tính kể từ ngày 1/2.

Công ty CP Signo Land được các chủ sở hữu trái phiếu SNLCH2123001 trị giá hơn 1.034 tỷ đồng cho gia hạn kỳ hạn từ 33 tháng lên 42 tháng, tính từ ngày phát hành. Ngày đáo hạn trái phiếu được dời đến ngày 30/6.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản khác cũng có trái phiếu đáo hạn trong năm 2025, gồm Công ty CP Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX) có trái phiếu HPXH2125007 trị giá 500 tỷ đồng đáo hạn ngày 25/8, Công ty CP Khách sạn Vịnh Hạ Long có trái phiếu HLHCH2125001 trị giá 250 tỷ đồng đáo hạn ngày 2/8, Công ty CP Hội An Invest có 2 lô trái phiếu HAJCH2225001 và HAJCH2225002 với tổng quy mô 750 tỷ đồng, đáo hạn lần lượt vào ngày 29/4 và 29/10...

Báo cáo của Công ty CP Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam (VIS Rating) cho biết, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong năm nay sẽ vào khoảng 151.000 tỷ đồng, với áp lực tập trung cao vào quý III, khi lượng trái phiếu đáo hạn có thể lên tới 63.000 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Ngành bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp theo là nhóm ngân hàng.

Theo VIS Rating, trong 4 tháng đầu năm 2025, nhiều tổ chức đã mua lại và thanh toán trái phiếu trước hạn, với tổng giá trị tăng 97% so với cùng kỳ. Đối với các doanh nghiệp có dòng tiền yếu, kéo dài kỳ hạn trái phiếu là một giải pháp khả thi để tránh rủi ro tái cơ cấu nợ.

Thanh khoản thị trường trái phiếu được cải thiện sẽ hỗ trợ tổ chức phát hành khi tái cơ cấu nợ các trái phiếu hiện tại. Có tới 73% trong số 13.200 tỷ đồng trái phiếu mới phát hành trong 4 tháng đầu năm có mục đích tái cơ cấu nợ.

Khoảng 60% số trái phiếu đáo hạn trong năm 2025 thuộc lĩnh vực bất động sản nhà ở. Nhờ triển vọng thị trường thuận lợi và khả năng tiếp cận hiệu quả với nguồn vốn, các chủ đầu tư sẽ thuận lợi để thanh toán trái phiếu đáo hạn hoặc đạt được thỏa thuận gia hạn kỳ hạn với các trái chủ.

VIS Rating dự báo, tăng trưởng trái phiếu phát hành năm 2025 sẽ tương đương mức 13% của năm 2024. Các chủ đầu tư bất động sản vẫn sẽ hưởng lợi do dễ tiếp cận tín dụng từ ngân hàng trong bối cảnh môi trường kinh doanh của ngành đang thuận lợi.

Lần đầu trả cổ tức

Công ty CP Nhựa Việt Nam (Vinaplast - mã chứng khoán: VNP) vừa thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6 và ngày thanh toán dự kiến là 18/7.

Với hơn 19,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VNP sẽ chi khoảng 39 tỷ đồng để hoàn tất đợt chia cổ tức này. Đây là lần đầu tiên VNP chi trả cổ tức kể từ khi giao dịch trên Upcom vào năm 2015. Mức cổ tức 2024 gấp 3,4 lần lãi sau thuế năm 2024 và chiếm đến 59% lợi nhuận chưa phân phối. Sau khi trả cổ tức và trích lập các quỹ, VNP còn lại gần 26 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (mã chứng khoán: L40) thông báo chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 200%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/6.

Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới. Với 3,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, L40 dự kiến phát hành thêm 7,2 triệu cổ phiếu thưởng. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của L40 sẽ tăng từ 36 tỷ đồng lên 108 tỷ đồng.

Công ty CP May Sông Hồng (mã chứng khoán: MSH) thông báo, ngày 3/6 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Cụ thể, May Sông Hồng dự kiến phát hành hơn 37,5 triệu cổ phiếu thưởng, tương ứng tỷ lệ 2:1, có nghĩa tức cổ đông sở hữu 2 cổ phần sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Sau phát hành, vốn điều lệ May Sông Hồng sẽ tăng từ hơn 750 tỷ đồng lên 1.125 tỷ đồng.

Vào ngày 5/6, Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, Đất Xanh sẽ phát hành hơn 148 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:17. Nguồn vốn phát hành là 1.480 tỷ đồng.