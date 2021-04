Thêm 4 gối dầm metro tuyến Bến Thành – Suối Tiên có dấu hiệu bị trượt

TPO - Trong quá trình kiểm tra đoạn đi trên cao thuộc gói thầu CP2 tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) cùng các đơn vị liên quan đã phát hiện thêm 4 gối dầm cầu cạn có dấu hiệu bị trượt khỏi vị trí lắp đặt ban đầu.

Chiều 2/4, nguồn tin riêng của Tiền Phong xác nhận trong quá trình kiểm tra, rà soát, trên đoạn đi trên cao thuộc gói thầu CP2 (đoạn đi trên cao và deport) tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), MAUR (chủ đầu tư) và các đơn vị liên quan đã phát hiện thêm 4 gối dầm cầu cạn có dấu hiệu bị trượt khỏi vị trí lắp đặt ban đầu từ 7 – 11 mm.

4 gối trên gồm có 2 gối cao su bản thép được lắp tại ví trí trụ P9-05 thuộc đoạn dầm cầu cạn VD9 do Tập đoàn Mageba (Hàn Quốc) sản xuất. 2 gối còn lại lắp tại trụ P11-06 thuộc đoạn cầu cạn VD11 được sản xuất bởi Tập đoàn Kawakin (Nhật Bản). Gói thầu có gần 1.200 gối cao su, được cung cấp bởi công ty TNHH Tân Cơ (Việt Nam).

Tính từ tháng 10/2020 đến nay, tại gói thầu CP2 đã có tổng cộng 6 gối cao su bị rớt và trượt khỏi vị trí lắp đặt ban đầu, trong đó hai gối đầu tiên bị rớt và dịch chuyển khỏi đá kê gối được phát hiện lần lượt vào tháng 10 và tháng 11/2020.

Gói thầu CP2 do liên danh nhà thầu Sumitomo (Nhật) - Cienco 6 (Việt Nam) làm tổng thầu; nhà thầu Systra (Pháp) là đơn vị thiết kế.

Về nguyên nhân trượt gối cao su, sau nhiều tháng rà soát, kiểm tra, thí nghiệm, đối chiếu hồ sơ dự án, Tổ rà soát nguyên nhân sự cố (được thành lập sau khi xảy ra sự cố rớt gối vào tháng 10/2020) đã nhận định sơ bộ là do thiếu sót của nhà thầu phụ Sytra trong quá trình thiết kế; sai sót của liên danh Sumitomo – Cienco 6 (SCC) thi công, lắp đặt gối cao su và việc sử dụng vật liệu, chế tạo gối cao su không đúng theo quy định và tiêu chuẩn được duyệt của dự án.

Ngoài ra, sự cố còn do sự thiếu trách nhiệm của liên danh tư vấn NJPT trong quá trình nghiệm thu việc lắp đặt, thi công của nhà thầu.

Trong khi đó, liên danh SCC cũng đưa ra một số nhận định bước đầu và cho biết việc điều tra đang được thực hiện nên chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân gối cầu bị trượt và rơi khỏi đá kê gối.

Trước đó, trong một báo cáo gửi UBND TPHCM về tiến độ rà soát nguyên nhân sự cố trượt gối dầm tại trụ P14-10 thuộc gói thầu CP2, MAUR cho biết sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố, liên danh SCC vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân và chưa bố trí đủ nhân sự tập trung giải quyết các yêu cầu của chủ đầu tư.

Theo yêu cầu của Maur, tổng thầu đã mời 1 chuyên gia Nhật Bản và 1 chuyên gia Hàn Quốc sang giải quyết sự cố. Riêng chuyên gia Systra vẫn chưa có mặt để giải quyết.

Về sự cố trượt các gối dầm, Tổng thầu vẫn đang tiếp tục rà soát các gối cầu đã lắp đặt trên tuyến theo yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng (HĐNTNN).

MAUR cho biết đến thời điểm này, qua hồ sơ, tài liệu tổng thầu cung cấp và tại các cuộc họp, Tổng thầu SCC thừa nhận gối dầm đã chế tạo có dung sai không đạt yêu cầu, khi lắp đặt đại trà không đạt yêu cầu thiết kế đã được phê duyệt.

Để sớm giải quyết sự cố cũng như đảm bảo tiến độ dự án, MAUR chấp thuận đề xuất của Tổng thầu chỉ định Tư vấn bên thứ 3 độc lập vào điều tra nguyên nhân, sau khi Tổng thầu báo cáo nguyên nhân, đề xuất phương án khắc phục, Tư vấn NJPT đánh giá hồ sơ, MAUR sẽ xem xét, xử lý theo quy định.

Nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết theo thiết kế, dung sai của gối dầm là độ co giãn phải đạt ±5 mm. Tuy nhiên, kết quả thí nghiệm khi có lực tác động theo thiết kế thì độ co giãn là 0,9-2 mm, dẫn đến nguy cơ gối không tiếp xúc kín với đá kê gối và đáy dầm.

Trước đó, kiểm tra thực tế, MAUR còn phát hiện gối cao su bị rơi chỉ nặng 117 kg, trong khi trọng lượng gối cầu được duyệt theo hồ sơ thiết kế được duyệt là 126,1 kg, tức nhẹ hơn đến 9,1 kg. Vì vậy, chủ đầu tư hoài nghi về chất lượng thực tế của tất cả các gối cầu cạn đã được lắp đặt tại công trình và đã yêu cầu Tổng thầu phải cung cấp tất cả kết quả thí nghiệm để chứng minh rằng gối cầu được lắp đặt đáp ứng chất lượng kỹ thuật theo yêu cầu, đồng thời phải cung cấp hồ sơ liên quan để trình tổ công tác rà soát, đánh giá và có ý kiến chính thức về sự cố.

Theo MAUR, qua kiểm tra công trường, vừa qua đoàn công tác của Hội đồng Nghiệm thu nhà nước nhận định nguyên nhân gối cầu dịch chuyển chủ yếu do thi công chưa chính xác dẫn tới một số gối chưa tiếp xúc tốt với đáy dầm và đá kê gối. Vì vậy, dưới tác động của sự biến đổi về nhiệt độ, các gối bị trượt dần do lực ma sát không đủ để cố định gối. Đây là trách nhiệm của Tổng thầu do công trình còn trong thời gian thi công, chưa bàn giao cho chủ đầu tư.

Gối cao su của dầm cầu cạn là bộ phận nối từ dầm cầu xuống mố trụ. Gối có tác dụng chịu tải và giảm lực của kết cấu nhịp truyền xuống mố trụ, đồng thời giúp việc kết nối dầm và mố co giãn ít, tạo sự đàn hồi.