The Wisteria trao sổ hồng, khẳng định cam kết pháp lý

Hơn 3 tháng sau ngày bàn giao những căn hộ đầu tiên, cư dân The Wisteria đã chính thức được nhận sổ hồng. Điều này khẳng định uy tín, năng lực của chủ đầu tư và tính pháp lý, chất lượng an cư của dự án.

The Wisteria – nơi niềm tin được khẳng định bằng pháp lý và chất lượng

Sáng ngày 1/11/2025, tại sảnh tòa W2 của chung cư The Wisteria, Lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) đã được tổ chức long trọng với sự tham dự của đại diện chủ đầu tư, các đại lý phân phối và đông đảo cư dân. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hoàn thiện pháp lý của dự án, đồng thời khẳng định uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư đối với khách hàng.

Đại diện chủ đầu tư Tổng công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO) cho biết, chỉ sau hơn 3 tháng từ thời điểm bàn giao, những khách hàng đầu tiên của dự án đã được nhận sổ hồng - giấy tờ pháp lý quan trọng nhất. Khoảnh khắc gia chủ được nhận sổ hồng là cột mốc quan trọng, khẳng định mỗi gia đình đã trở thành chủ sở hữu hợp pháp căn hộ của mình, khép lại quá trình chờ đợi và mang đến niềm vui, sự an tâm trọn vẹn.

“The Wisteria là dự án mà chúng tôi dành nhiều tâm huyết để xây dựng với mong muốn kiến tạo một nơi an cư lý tưởng, lâu dài cho cư dân, đồng thời là sản phẩm sinh lời bền vững. Do đó việc hoàn thiện thủ tục pháp lý và bàn giao sổ hồng cho cư dân được chúng tôi coi là nhiệm vụ hàng đầu nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp, củng cố niềm tin và mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng. Chúng tôi tin rằng, một dự án chỉ thật sự hoàn thiện khi cư dân được sống trong một không gian chất lượng, có pháp lý minh bạch và giá trị được khẳng định theo thời gian”, đại diện chủ đầu tư WTO nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Thanh Hùng (44 tuổi, Hải Phòng) là một trong những khách hàng đầu tiên mua căn hộ tại dự án The Wisteria và được cấp sổ đợt này cho biết bản thân cảm thấy vô cùng vui sướng và yên tâm khi được cầm trên tay sổ hồng khẳng định quyền sở hữu hợp pháp của mình. Điều này không chỉ giải quyết vấn đề tâm lý mà còn tạo thuận lợi cho các giao dịch tài chính sau này. “Tôi đánh giá cao năng lực tài chính và sự tâm huyết, nỗ lực của chủ đầu tư khi nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để cấp sổ hồng cho cư dân trong thời gian rất sớm”.

Khẳng định vị thế giữa bức tranh bất động sản phía Tây Hà Nội

Nằm tại giao điểm Quốc lộ 32 và Vành đai 3.5, The Wisteria sở hữu lợi thế vị trí kết nối thuận tiện với trung tâm thành phố và các khu vực lân cận, mở ra mạch giao thương thịnh vượng và giá trị bền vững trong tương lai. Với thiết kế hiện đại, các căn hộ đa dạng từ 3–4 phòng ngủ, dual key, duplex đến penthouse, đều có không gian mở, thoáng sáng và logia rộng rãi, giúp cư dân gần gũi với thiên nhiên và tận hưởng sự riêng tư trọn vẹn.

Không gian sống hiện đại, tiện nghi tại The Wisteria – nơi hình thành cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết.

Không chỉ dừng lại ở không gian sống chất lượng, cư dân The Wisteria còn được thụ hưởng hệ tiện ích “all-in-one” của khu đô thị Hinode Royal Park, với hệ thống cây xanh, hồ điều hòa, công viên trung tâm, khu thể thao, bể bơi, clubhouse, khu BBQ và vườn dưỡng sinh, mang đến cuộc sống cân bằng, tiện nghi và tràn đầy năng lượng.

Sự kiện bàn giao sổ hồng cho cư dân không chỉ khẳng định năng lực và uy tín pháp lý của chủ đầu tư, mà còn là bước đệm quan trọng giúp The Wisteria tiếp tục khẳng định vị thế riêng biệt giữa bức tranh phát triển sôi động của thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội.