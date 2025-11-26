Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thẻ tín dụng OCB – “Vũ khí” săn deal tối ưu mùa sale cuối năm

P.V

Rộn ràng mùa giảm giá “sập sàn” cuối năm - Black Friday, ngân hàng Phương Đông (OCB) mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho chủ thẻ tín dụng, từ giảm giá điện máy, ăn uống, mua sắm online đến du lịch…

image001-7886.jpg

Theo đó, khi thanh toán bằng các dòng thẻ tín dụng quốc tế, chủ thẻ sẽ được giảm giá trực tiếp tại các hệ thống điện máy như: Nguyễn Kim, Điện máy Chợ Lớn, CellphoneS, Di động Việt và FPT Shop từ 500.000 đồng cho hóa đơn từ 10 triệu đồng và giảm đến 01 triệu đồng khi mua các sản phẩm thuộc dòng iPhone 17 series – ưu đãi đặc biệt phù hợp cho mùa nâng cấp thiết bị công nghệ cuối năm.

Song song đó, những khách hàng yêu thích ẩm thực sẽ “thảnh thơi” tận hưởng ưu đãi giảm 300.000 đồng cho hóa đơn từ 1.2 triệu đồng trong chuỗi Golden Gate, cùng ưu đãi giảm 20.000 đồng cho các hóa đơn đồ uống từ 49.000 đồng tại The Coffee House. Riêng tín đồ đam mê điện ảnh, chương trình mua hai vé xem phim 2D với giá chỉ 99.000 đồng vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật tại CGV và Lotte Cinema tiếp tục là điểm nhấn thu hút trong mùa sale.

Ngoài ra, nhu cầu du lịch, giải trí dịp cuối năm cũng được OCB tập trung đẩy mạnh thông qua ưu đãi giảm đến 400.000 đồng tại Traveloka và 250.000 đồng tại iVIVU. Trong khi đó, các nhu cầu thiết thực hằng ngày bao gồm đặt xe hay đặt đồ ăn với ưu đãi giảm đến 25.000 đồng tại Grab, Be, ShopeeFood và XanhSM.

Khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế OCB trên Shopee, Tiki hoặc Lazada, người dùng còn được giảm 59.000 đồng cho các đơn hàng từ 500.000 đồng mỗi ngày; Riêng thứ Bảy, Chủ nhật và Ngày đôi, khách hàng sẽ được giảm đến 200.000 đồng cho hóa đơn từ 2 triệu đồng. Đây được xem là những ưu đãi thiết thực nhất cho mùa sale năm nay.

Đặc biệt, không chỉ đi kèm các ưu đãi theo từng dòng thẻ, chủ thẻ OCB còn được hưởng lợi thế “nhân đôi ưu đãi” trong mùa Black Friday. Bên cạnh những mức giảm giá rất hấp dẫn từ thương hiệu, chủ thẻ còn nhận thêm ưu đãi trả góp 0% tại hơn 300 đối tác cùng các ưu đãi mở mới thẻ như: tặng vali, hoàn tiền lên đến 1,1 triệu đồng và hoàn phí thường niên năm đầu khi đạt chi tiêu giao dịch. Mọi thủ tục mở thẻ đều được thực hiện nhanh chóng trên ứng dụng OCB OMNI, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu thẻ chỉ trong vài phút.

Thực tế, những tháng cuối năm luôn là thời điểm vàng để săn deal, Black Friday - lễ hội mua sắm lớn nhất cũng đang đến rất gần. Từ thời trang, công nghệ đến làm đẹp và giải trí… ở thời điểm này, hàng loạt thương hiệu đã bắt đầu tung ra những chương trình giảm giá cực sâu. Vì vậy, việc sở hữu một giải pháp tài chính tiện lợi, linh hoạt và giúp người dùng gia tăng lợi ích vào mỗi mùa sale là điều vô cùng cần thiết. Với hệ sinh thái thẻ đa dạng, mỗi loại thẻ được thiết kế riêng theo từng nhu cầu khác nhau, cùng hạn mức tốt, xét duyệt nhanh và ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn, thẻ OCB giúp người dùng tự tin mua sắm, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.

P.V
#OCB #thẻ tín dụng #khuyến mãi #giảm giá #Black Friday

